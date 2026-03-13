Brent Petrol Fiyatları Düşüyor - Son Dakika
Brent Petrol Fiyatları Düşüyor

13.03.2026 09:52
Brent petrol varil fiyatı 97,77 dolara geriledi. ABD, Rus petrolüne yönelik lisans yayımladı.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 97,77 dolardan işlem görüyor.

Dün 99,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,10 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.27 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,3 azalışla 97,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,99 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi düşüşte, ABD Hazine Bakanlığının, Rus petrolü ve petrol ürünlerinin ülkeler tarafından satın alınmasına izin veren 30 günlük bir lisans yayımlaması etkili oldu. Söz konusu adımın, İran savaşı nedeniyle dalgalanan küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmayı amaçladığı bildirildi.

Söz konusu bildirinin 11 Nisan'a kadar geçerli olacağı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu adımın "küresel enerji piyasalarında istikrarı teşvik etmeyi" hedeflediğini ifade etti.

Washington yönetimi, hafta başında İran savaşının etkisini dengelemek amacıyla, özellikle Hindistan gibi büyük ithalatçılar için Rus petrolüne yönelik bazı kısıtlamaları gevşetmişti.

ABD'nin bu hamlesi, ABD ve İsrail'in İran ile yürüttüğü savaşta gerilimin arttığı bir dönemde geldi. Söz konusu süreçte Basra Körfezi ve çevresinde bazı tanker saldırıları ve liman aksaklıkları yaşandığı bildirildi.

Gelişmelerin merkezinde ise dünya petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sinin taşındığı Hürmüz Boğazı yer aldı. İran'ın Boğaz çevresinde uluslararası gemilere saldırılar düzenlediği görüldü.

Söz konusu gelişmelerin ardından petrol fiyatları yükselirken, Brent petrol hafta içinde ikinci kez varil başına 100 doların üzerine çıktı. Ancak ABD Hazine Bakanlığının açıklamasının ardından fiyatlarda düşüş görüldü.

Aynı zamanda, İran ile yaşanan çatışmanın yatışacağına dair işaretlerin sınırlı olduğu bir dönemde ABD Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD yönetiminin Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararını aldığı duyuruldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, IEA ülkelerinin, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla kaybedilen arzı telafi etmek için 400 milyon varil petrolü piyasaya sunacağını duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 102,49 doların direnç, 79,19 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

