Brent Petrol Fiyatları ve İran Gerilimi

07.04.2026 09:59
Brent petrol varil fiyatı 111,29 dolara yükseldi, İran gerilimi fiyat artışını destekliyor.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 111,29 dolardan işlem görüyor.

Dün 111,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,77 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,38 artarak 111,29 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 115,03 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için tanıdığı sürenin sonuna yaklaşılırken bölgede gerilimin tırmanacağına yönelik endişeler fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ancak verdiği sürede anlaşma sağlanmaması halinde elektrik santrallerini ve köprüleri hedef alarak ülkenin sivil altyapısını "çökerteceği" tehdidini yineledi.

Amerikan CNN televizyonunun iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, İsrail'in ABD ile İran arasındaki görüşmelerin anlaşmaya ulaşabileceği konusunda "oldukça şüpheci" yaklaşım sergilediği belirtildi.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin Trump'ın "İran'a karşı atılabilecek sonraki adımlara yönelik kararını" beklediği ve müzakerelerin başarısız olması durumunda İran'da hedef alınacak enerji ve altyapı tesislerinin güncel listesini onayladığı ileri sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu ise Washington ile Tel Aviv arasındaki siyasi koordinasyona eş zamanlı olarak, iki ülkenin hava kuvvetlerinin İran'ın sivil altyapısına yönelik hava saldırıları için ortak hazırlıklar yürüttüğünü aktardı.

Öte yandan, İsrail ordusunun hazırlıklarının İran'a yönelik hava saldırılarının en az 3 hafta daha süreceği senaryosuna göre yapıldığı öne sürüldü.

Trump, Tahran yönetimine anlaşma için 48 saatlik süre tanımış, önceki gün ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını açıklamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 114,87 doların direnç, 106,98 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, İran, Son Dakika

Düğünde skandal Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü Düğünde skandal! Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü
6ix9ine hapisteyken sevgilisinin hamile kaldığı iddiası 6ix9ine hapisteyken sevgilisinin hamile kaldığı iddiası
1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi 1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
3 gündür kayıp olarak aranıyordu otomobilinde ölü bulundu 3 gündür kayıp olarak aranıyordu; otomobilinde ölü bulundu

10:49
“İstanbul’a geliyorum, icraatlara devam“ diye video paylaşan hırsız yakalandı
"İstanbul'a geliyorum, icraatlara devam" diye video paylaşan hırsız yakalandı
10:33
Livakovic’e sürpriz talip
Livakovic'e sürpriz talip
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
10:09
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı Verdikleri mesaj net
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı! Verdikleri mesaj net
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
09:21
Ünlülere yeni dalga operasyon Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
