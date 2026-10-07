Brent petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükseliş New York borsasını düşürdü - Son Dakika
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Brent petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükseliş New York borsasını düşürdü

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New York borsası, petrol ve tahvil faizlerindeki yükselişle Fed'in son toplantı tutanaklarının beklenildiği güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones yüzde 0,22, S&P 500 yüzde 0,33 ve Nasdaq yüzde 0,61 gerilerken, Brent petrol 100 doların üzerinde işlem gördü.

New York borsası, petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin yeniden yükselmesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısının tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğu güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,22 azalışla 51.406,44 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 7.792,98 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,61 kayıpla 27.430,53 puana indi.

Tahvil faizleri ve petrol fiyatlarının yeniden yükselmesinin etkisiyle pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin sürmesiyle 100 doların üzerinde işlem görürken, ABD'de yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceğine ilişkin endişeler tahvil faizlerinin yükselmesine neden oldu.

Son haftalarda yükseliş eğiliminde olan tahvil faizleri, dünkü gerilemenin ardından yeniden 2002'den bu yana en yüksek seviyelerini gördü. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yüzde 5,35'e, 30 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 5,72'ye yükseldi.

Tahvil faizlerindeki yükseliş, ABD Hazinesinin bugün düzenlemesi planlanan ve 39 milyar dolarlık 10 yıllık tahvilin satışının gerçekleştirileceği ihale öncesinde geldi.

Analistler, yatırımcılar faiz oranları ve enerji maliyetlerine ilişkin görünümü yeniden değerlendirirken piyasalarda temkinli bir seyrin öne çıktığını belirtti.

Para politikası cephesinde ise Fed'in ekim ayındaki toplantısında faiz artırmayacağına ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklentiler yüzde 80'e yakın seyrediyor.

Fed'in eylül ayındaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından, bankanın bugün yayımlanacak toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Tutanakların, Fed yetkililerinin ekonomik koşullara ve para politikasının seyrine ilişkin değerlendirmelerine ışık tutması bekleniyor.

Kaynak: AA
Brent PetrolDow JonesNew YorkEkonomiFinansSon Dakika

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