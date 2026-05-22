Brent Petrol Fiyatları Yükseliyor

22.05.2026 10:28
Brent petrol varil fiyatı 104,61 dolara yükseldi, İran ile müzakereler fiyatları etkiliyor.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 104,61 dolardan işlem görüyor.

Dün 109,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,58 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2 artarak 104,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,16 dolardan alıcı buldu.

ABD-İran hattındaki olumlu haber akışının yakın zamanda bölgedeki gerginliklerin sona erebileceğine yönelik umutları beslemesine karşın piyasalar, çatışmanın yeniden tırmanabileceği riskini fiyatlamayı sürdürüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen müzakerelerde "olumlu işaretler" bulunduğunu belirterek, görüşmelerin başarısız olması halinde Washington'un "başka seçenekleri" olduğunu söyledi. Rubio, İran'la yürütülen müzakerelerde belirli ilerlemeler sağlandığını ancak Tahran yönetimindeki karar alma mekanizmasının parçalı yapısının süreci zorlaştırdığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceliğinin diplomatik yollarla güçlü bir anlaşmaya ulaşmak olduğunu aktaran Rubio, Washington'un anlaşma sağlanması için tüm imkanları değerlendirdiğini ifade etti.

Öte yandan Trump, dün "İran'ın Umman ile görüşerek Hürmüz Boğazı'ndan ticari geçişlerde ücret almaya yönelik bir girişimde olduğu" yönündeki haberleri değerlendirdiği açıklamasında, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret almasına yönelik girişimlerini kabul etmeyeceklerini söyledi.

İran'ı askeri açıdan "mağlup ettiklerini" savunan Trump, Tahran ile müzakerelerin sürdüğünü ancak İran'ın nükleer silah elde etmesine hiçbir koşulda izin verilmeyeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun ABD tarafından alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya ise "Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız, ona ihtiyacımız yok, muhtemelen aldıktan sonra da imha edeceğiz ama onların elinde kalmasına izin vermeyeceğiz." yanıtını verdi.

Ateşkese yönelik olumlu sinyaller petrol fiyatlarında zaman zaman aşağı yönlü haraketliliğe yol açsa da, Hürmüz Boğazı'nda ticari geçişlere ilişkin belirsizliklerin devam etmesi, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını sürdürmesi ve Washington'un İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma yönündeki sert tutumunun müzakereleri çıkmaza sokabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 106,99 doların direnç, 103,30 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Enerji, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
