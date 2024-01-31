Brent Petrolü 82,25 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???82,25 dolardan işlem görüyor.
Dün 82,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,50 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 82,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,60 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin talep görünümünü de olumsuz etkileyeceği endişeleriyle kısmen düştü.
Ülkedeki imalat sanayinde öncü ekonomik aktivite verileri, sektörde yılın son çeyreğinde başlayan daralmanın sürdüğüne işaret etti.
Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı verilere göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), büyüme eşiği olan 50 puanın altında kalarak ocakta 49,2 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu veri, borç krizindeki gayrimenkul şirketi Evergrande hakkında verilen tasfiye kararının ardından geldi. Uzmanlar, Pekin yönetiminin son haftalarda attığı ekonomiyi destekleyici adımlarının ülke ekonomisinin beklenen büyüme trendine girebilmesi için gerekli olduğunun altını çiziyor.
Öte yandan, İsrail- Filistin çatışması sonrası Kızıldeniz'de tırmanan gerilim ise petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.
Yemen'deki Husiler, ABD'nin Umman aracılığıyla, kendilerine, Yemen'e savaş açma ve cepheleri harekete geçirme tehdidi içeren bir mesaj gönderdiğini duyurdu.
Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Umman aracılığıyla Yemen'e savaş açma ve cepheleri harekete geçirme tehdidi içeren bir mesaj iletti." ifadesini kullandı.
Husi, Filistin halkına verdikleri desteğe işaret ederek, "ABD'nin bu tehdidi, Yemen halkının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının soykırıma ve ablukaya maruz kalmasını reddetmesi nedeniyledir." değerlendirmesinde bulundu.
İran ise, ABD'nin hafta sonu Suriye- Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmasına ilişkin, "topraklarını, çıkarlarını veya vatandaşlarını hedef alacak her türlü saldırıya kararlı bir yanıtla karşılık vereceğini" duyurdu.
-ABD'de petrol talebine ilişkin olumlu veriler
Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler de fiyatların daha fazla düşüşünü kısıtladı.
Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları 2 milyon 500 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 867 bin varil azalacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak. Söz konusu stok düşüşüne ilişkin veriler doğrulanırsa, fiyatlardaki artış eğiliminin desteklenmesi bekleniyor.
Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararları beklerken, bankanın bugün yapacağı toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Brent petrolde teknik olarak 82,58 ile 82,87 dolar aralığının direnç, 82,05 ile 81,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi dün TBMM'yi karıştırdı. Özellikle kararı okuyan Bekir Bozdağ, eleştirilerin hedefi olurken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un orada olmaması dikkat çekti. Kurtulmuş'un kararın okunduğu gün bir dizi ziyaret için BAE'ye gittiği öğrenildi.
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