Brent Petrol Fiyatı Düşmeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Düşmeye Devam Ediyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,48 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının düşüşünde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'de ekonomik hareketliliğin yavaşladığı ve petrol talebinin zayıfladığına işaret eden veriler etkili oldu.

10.09.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,48 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,21 dolara kadar yükselen ve günü 71,84 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,50 azalarak 71,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 68,30 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'de ekonomik hareketliliğin yavaşladığı ve petrol talebinin zayıfladığına işaret eden veriler etkili oldu.

Verilere göre, Çin'de tüketici fiyatları ağustosta yıllık bazda yüzde 0,6 artarak beklentinin gerisinde kaldı. Ülkede ağustos ayı dış ticaret fazlası 91 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ihracat yüzde 8,7 artışla öngörüleri aştı. İthalat ise yüzde 0,5 yükselişle beklentilerin gerisinde kaldı.

Uzmanlar, Çin piyasalarında temkinli duruşun sürdüğünü ifade ederken, analistler, bölgenin en önemli ithalatçısı ve ihracatçısı konumunda olan Çin'de ithalata ilişkin beklenenin altında gelen verilerin ülkede ekonomik durgunluk endişelerini artırdığını bildirdi.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de yarın enflasyon verileri açıklanacak. Ülkede resesyon endişeleri ve ekonomilerde durgunluk döneminin başlayabileceği beklentisi sürüyor.

Gözler ABD Merkez Bankasından (Fed) gelecek açıklamalara çevrilirken, söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay yüzde 30 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülüyor. Bankanın yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor.

Öte yandan, Orta Doğu'da süren çatışmaların daha geniş alana yayılarak küresel petrol arzını sekteye uğratacağı endişeleri fiyatları kısmen yukarı yönlü destekliyor.

Piyasalar, gün içinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) aylık petrol piyasası raporunu ve ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) küresel piyasa ve ABD ham petrol üretimine ilişkin tahminlerini içeren Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunu bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,49 ile 74,05 dolar aralığının direnç, 70,93 ile 69,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Düşmeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
11:07 Yeşil tülbent muamması Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:36:08. #1.13#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatı Düşmeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement