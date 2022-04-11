Brent petrolün varil fiyatı 100,80 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 100,80 dolar

11.04.2022 10:09
Brent petrolün varil fiyatı 100,80 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100,80 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100,80 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 100,80 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,11 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin geçen hafta acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklaması fiyatları etkilemeyi sürdürüyor.

IEA, çarşamba günü yaptığı açıklamada acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını, 60 milyon varilin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını belirtmişti.

Japonya da acil rezervinden ek 15 milyon varil petrolü, piyasaların istikrarı kapsamında kullanıma açacak.

Çin'in en büyük şehri Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanmanın devam etmesinin de talebi kısıtlayacağı beklentisiyle fiyatlar aşağı yönlü baskılanıyor.

Öte yandan, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Nisan döneminde önceki haftaya göre 13 artışla 546'ya yükseldi.

Uzmanlar, Rusya'dan petrol tedarikinin hala devam ettiğine dikkati çekerek, ülkelerin Rus petrolünün yerinin farklı kaynaklarla doldurulmasına yönelik çabaların ne kadar etkili olacağının henüz tahmin edilemeyeceğini belirtiyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise geçen hafta lojistik sorunları nedeniyle nisan ayında petrol üretiminin mart ayına göre yüzde 4 ila 5 azalmasını beklediklerini duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 101,23 ile 101,45 dolar aralığının direnç, 100,58 ile 100,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol, dolar, Cuma, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 100,80 dolar - Son Dakika


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