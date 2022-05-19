Brent petrolün varil fiyatı 110,13 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 110,13 dolar

19.05.2022 09:29
Brent petrolün varil fiyatı 110,13 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 110,13 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 110,13 dolardan işlem görüyor.

Dün 114,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,11 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 08.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,92 artışla 110,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 107,67 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 400 bin varil (yüzde 0,8) azalarak 420 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artacağı yönündeydi.

Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesiyle talebin toparlanacağı beklentisi fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin 8'nci haftasına girilen Şanghay'da, imalat, inşaat ve ticaret şirketleri faaliyetlerini kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.

Öte yandan, AB, Rus petrol ve doğal gazına bağımlılığını sona erdirmek için enerji alanında 300 milyar avroluk yatırım yapılmasının planlandığını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 111,14 ile 112,10 dolar aralığının direnç, 109,10 ile 108,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

Teksas, Enerji, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 110,13 dolar - Son Dakika


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