Brent petrolün varil fiyatı 112,21 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 112,21 dolar

04.07.2022 09:30
Brent petrolün varil fiyatı 112,21 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 112,21 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 112,21 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 112,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 112,21 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,95 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ekonomik resesyon beklentilerine rağmen düşük OPEC üretimi, Libya'daki karışıklıklar ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle devam eden arz daralması endişeleri etkili oluyor.

Küresel bazda önemli merkez bankalarının agresif sıkılaştırıcı para politikalarını benimsemesinin ardından makroekonomik verilerde gözlemlenen yavaşlama, resesyon ihtimaline sebep oluyor. Bu gelişmelerin petrol talebini de olumsuz etkileyeceği endişeleri fiyatları baskılıyor.

Libya'da siyasi karışıklıkların devam edeceğine yönelik işaretler, piyasaların daha fazla arz kesintisiyle mücadele edeceğine yönelik beklentileri kuvvetlendiriyor. Libya Ulusal Petrol Kurumundan geçen hafta yapılan açıklamada, ihracatının günlük 865 bin varil azalarak 365 ila 409 bin varil arasına gerilediği duyuruldu.

Öte yandan Norveç'te petrol ve gaz işçileri tarafından bu hafta için planlanan grevlerin de ülkenin üretiminde günlük 130 bin varillik azalışa neden olacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 112,44 ile 112,72 dolar aralığının direnç, 111,67 ile 111,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

Libya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 112,21 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 112,21 dolar - Son Dakika
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