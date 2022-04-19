Brent petrolün varil fiyatı 112,59 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 112,59 dolar

19.04.2022 10:12
Brent petrolün varil fiyatı 112,59 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 112,59 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 112,59 dolardan işlem görüyor.

Dün 114,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,50 düşüşle 112,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,95 dolardan alıcı buldu.

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında yaşanan arz endişeleri, Libya'da petrol üretiminin sekteye uğramasıyla derinleşti.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, dün ülkenin güneyindeki Şerara Petrol Sahası'nda oluşan "mücbir sebep" nedeniyle üretimin durduğunu açıkladı. Kurum, pazar günü ülkenin güneyindeki El-Fil Petrol Sahası ile doğudaki Zeytuna Limanı'nda da mücbir sebep bildirerek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor.

Öte yandan, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması ise dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Çin'in en büyük kenti Şanghay'da Kovid-19 salgınına karşı 28 Mart'ta ilan edilen kapanmayla birlikte Asya ekonomilerinden gelen olumsuz üretim sinyalleri ise fiyatlardaki gerilemeyi destekliyor.

Uzmanlar, kentte artan vakalar nedeniyle uygulanan kapanmanın kademeli olarak gevşetilmeye başlamasıyla talep yönlü endişelerin de hafiflediğini ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 113,93 ile 115,69 dolar aralığının direnç, 112,17 ile 110,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Libya'daki Şerara Petrol Sahası'nda üretim durdu Libya'daki Şerara Petrol Sahası'nda üretim durdu Libya'daki Zeytuna Limanı'ndan petrol ihracatı durdu Libya'daki Zeytuna Limanı'ndan petrol ihracatı durdu

Petrol, Libya, dolar, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 112,59 dolar - Son Dakika


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