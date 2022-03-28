Brent petrolün varil fiyatı 113,14 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 113,14 dolar

28.03.2022 09:10
Brent petrolün varil fiyatı 113,14 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 113,14 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 113,14 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 120,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 117,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,6 azalışla 113,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 109,37 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, artan Kovid-19 vakaları karşısında Çin'in Şangay kentinde sokağa çıkma yasağının devreye alınması etkili oldu.

Söz konusu yasağın ne kadar süreceği bilinmezken, süreç boyunca iki aşamalı Kovid-19 testi uygulanacağı belirtildi. Öte yandan ülkenin Huangpu bölgesinde de 28 Mart - 1 Nisan döneminde kapanma ilan edildi.

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan tedbirler, talep düşüşü endişelerini artırıyor ve fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Öte yandan, perşembe günü gerçekleştirilecek 27. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda grubun önceki aylardan daha hızlı bir şekilde petrol üretimini artırmayı başaramayacağına yönelik beklentiler de fiyatlarda baskı oluşturuyor.

OPEC+ grubu, ana tüketici ülkelerin petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama çağrısı yapmasına rağmen bu çağrılara yanıt vermiyor.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'ya bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 114,98 ile 115,85 dolar aralığının direnç, 113,07 ile 112,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 113,14 dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 113,14 dolar - Son Dakika
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