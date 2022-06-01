Brent petrolün varil fiyatı 116,46 dolar - Son Dakika
Üye Girişi

Brent petrolün varil fiyatı 116,46 dolar

01.06.2022 09:33
Brent petrolün varil fiyatı 116,46 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 116,46 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 116,46 dolardan işlem görüyor.

Dün 125,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 115,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 116,46 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 115,54 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Çin'in en büyük kenti Şanghay'da Kovid-19 salgın tedbirlerinin kaldırılması ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşması etkili oldu.

Şanghay'da yaklaşık 2 aydır süren Kovid-19 kısıtlamalarının sona ermesi, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de petrol talebinin artacağı beklentilerine yol açtı.

AB üyesi ülkelerin, seyahat sezonunun başlamasıyla petrol talebinin yoğunlaşacağı bir dönemde aldığı Rusya'ya yönelik petrol yaptırımı kararı da piyasalarda arz daralması beklentilerine neden oldu.

Öte yandan, Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim anlaşmasına katılımının askıya alınabileceğine ilişkin haber akışı ise petrol fiyatlarını baskıladı.

Uzmanlar, bu durumun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin Rusya'nın yükümlülüklerinin üstlenerek üretimlerini artırmasıyla sonuçlanacağını ve küresel petrol arzında artış görülebileceğini aktardı.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları yarın bir araya gelecek. Toplantıda, OPEC+ grubunun temmuz ayına ilişkin üretim politikası değerlendirilecek.

Brent petrolde teknik olarak 116,61 ile 117,63 dolar aralığının direnç, 115,59 ile 114,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Brent petrolün varil fiyatı 120,06 dolar Brent petrolün varil fiyatı 120,06 dolar Brent petrolün varil fiyatı 116,43 dolar Brent petrolün varil fiyatı 116,43 dolar
Kaynak: AA

Petrol, dolar, Rusya, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 116,46 dolar - Son Dakika


Son Dakika
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:40 Galata'da kendini yakan genci söndüren esnaf konuştu: İllüzyon gösterisi yapıyor zannettim
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:29 Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:19 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un Trabzonspor sözlerine tepki: Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
13:49 Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:02:07. #1.12#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 116,46 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement