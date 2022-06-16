Brent petrolün varil fiyatı 119,23 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 119,23 dolardan işlem görüyor.

Dün 121,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 118,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 119,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 116,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arz daralması ve yaz seyahat döneminin neden olduğu talep toparlanması ile Çin'de Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerin gevşetilmesi etkili oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini açıklamasının ardından ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve petrol talebinin düşeceği yönündeki endişeler ise fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtladı.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış da ülkede talebin düşük seyrettiği algısıyla fiyatların yukarı yönlü hareketini yavaşlatıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 418 milyon 700 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 700 bin varil (yüzde 0,3) düşüşle 217 milyon 500 bin varil oldu.

Brent petrolde teknik olarak 119,83 ile 120,39 dolar aralığının direnç, 118,92 ile 118,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.