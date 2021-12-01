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Brent petrolün varil fiyatı 71,79 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 71,79 dolar

01.12.2021 09:45
Brent petrolün varil fiyatı 71,79 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 71,79 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 71,79 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,23 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,70 artışla 71,79 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,47 dolardan alıcı buldu.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun piyasa koşullarını değerlendirmek ve ocak ayı itibarıyla uygulanacak üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere yarın bir araya geleceği toplantıya odaklandı.

Toplantıdan çıkacak kararda, ABD'nin başı çektiği büyük petrol tüketicisi ülkelerin ortak rezerv satışı hamlesinin yanı sıra petrol fiyatlarında sert düşüşe neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantına ilişkin gelişmelerin etkili olması bekleniyor.

OPEC+ grubu, ???????temmuz ayında aldığı karar doğrultusunda ağustos-aralık döneminde günlük petrol üretimlerinde kademeli olarak her ay 400 bin varillik üretim artışına gitmişti.

Öte yandan, Kovid-19'un omicron varyantına ilişkin endişeler ve mevcut aşıların etkinliğine dair farklı açıklamalar fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 747 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1,7 milyon varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 71,92 ile 72,58 dolar aralığının direnç, 71,26 ile 70,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Hamster Coin, Petrol, dolar, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 71,79 dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 71,79 dolar - Son Dakika
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