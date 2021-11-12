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Brent petrolün varil fiyatı 82,27 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 82,27 dolar

12.11.2021 09:15
Brent petrolün varil fiyatı 82,27 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,27 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,27 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 azalarak 82,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,05 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de artan enerji maliyetlerinin enflasyonu artırması endişeleri ve ABD stratejik petrol rezervinden daha fazla ham petrolün piyasaya sürülmesi beklentileriyle gerilemeye devam ediyor.

Fiyatların düşüşünde doların tüm küresel piyasalarda değer kazanması da etkili oluyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü dün yayımladığı aylık petrol piyasası raporunda, günlük ham petrol üretiminin ekimde bir önceki aya göre 220 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 450 bin varile yükseldiğini bildirdi.

Rapora göre, küresel petrol arzı ise geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 1 milyon 740 bin varil artışla yaklaşık 97 milyon 560 bin varile çıktı.

Brent petrolde teknik olarak 82,29 ile 83,54 dolar aralığının direnç, 82,04 ile 81,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Hamster Coin, Teksas, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 82,27 dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 82,27 dolar - Son Dakika
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