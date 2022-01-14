Brent petrolün varil fiyatı 85 doları geçti

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,18 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 15.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 85,18 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, Çin'in stratejik petrol rezervlerini kullanıma açacağını açıklamasına karşın, yaşanan arz kısıntıları ve zayıf doların etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

OPEC+ grubunun 400 bin varil üretim artışı politikasına şubatta da devam etmesi kararının ardından bazı üye ülkelerdeki üretim kısıntıları nedeniyle hedeflenen kotaya ulaşılamaması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer yitirmesi, dolar üzerinden belirlenen ham petrol fiyatlarının gerilemesine ve alımların artmasında etkili oluyor.

Öte yandan uluslararası basında yer alan haberlere göre, Çin'in 31 Ocak-6 Şubat arasında ABD ve diğer ana petrol tüketicileriyle fiyatların düşürülmesi için koordineli olarak varılan anlaşma kapsamında petrol rezervlerini piyasaya sunacağını açıklaması da fiyatları baskılıyor.

ABD Enerji Bakanlığı da dün 6 şirkete 18 milyon varillik stratejik ham petrol rezervi satışı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Açıklamayla, bu gibi satışların takvimini sıkılaştırarak piyasaya daha fazla petrol arzı sağlayabileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

Brent petrolde teknik olarak 85,59 ile 85,95 dolar aralığının direnç, 85,01 ile 84,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.