Brent petrolün varil fiyatı 97,41 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 97,41 dolar

25.07.2022 09:38
Brent petrolün varil fiyatı 97,41 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,41 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,41 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 105,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 azalışla 97,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,70 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararına odaklandı.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler ekonomilerde durgunluk emarelerinin belirginleşmeye başladığını gösterirken, faiz oranlarında öngörülen artışın küresel ekonomiyi yavaşlatacağı ve petrol talebini zayıflatacağı beklentisi fiyatları baskılıyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkelerinden Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da ekonomik aktiviteye ilişkin korkuları canlı tutuyor ve petrol piyasalarındaki talep endişelerini destekliyor.

Arz tarafında, geçen hafta Libya Ulusal Petrol Kurumunun (NOC) 3 aylık aranın ardından bazı petrol sahaları ve limanlarında ham petrol ihracatının yeniden başladığını duyurması olumlu etki yarattı.

NOC bu kapsamda iki hafta içinde yaklaşık günlük 1,2 milyon varillik üretimi tekrar piyasaya sunmayı planlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 97,77 ile 98,18 dolar aralığının direnç, 97,36 ile 96,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 97,41 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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