Brent petrolün varil fiyatı 99,52 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 99,52 dolar

01.03.2022 09:30
Brent petrolün varil fiyatı 99,52 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 99,52 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 99,52 dolardan işlem görüyor.

Dün 105,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 99,52 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,03 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası arzın daralabileceğine yönelik endişelerin artması etkili oluyor. Ukrayna, Rusya ile müzakerelerde henüz istenilen sonucun çıkmadığını duyururken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna heyetinin Kiev'e döndüğünde ikinci tur müzakerelerin nasıl geçeceğine karar vereceklerini dile getirdi.

Bazı uluslararası petrol şirketleri ise Rusya'daki yatırımlarından çekileceklerini ya da yeni yatırımları durdurmaya başlayacaklarını açıkladı. Shell ve Equinor, Rusya'daki proje ve ortak girişimlerinden çıkacağını belirtirken, bp Rus petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 19,75'lik hissesini elden çıkaracağını duyurdu.

Uzmanlar, Rusya'ya karşı uygulamaya konulacak finansal ve enerji sektörüne yönelik yaptırımların petrol fiyatlarının yükselişini desteklemeyi sürdüreceğini ve fiyatların yakın zamanda varil başına 100 doların çok daha üzerine kolayca çıkabileceğini tahmin ediyor.

IEA, Rusya-Ukrayna gündemiyle toplanacak

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bugün Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle olağanüstü bakanlar toplantısı yapacak. IEA Başkanı Fatih Birol, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplantıya ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un başkanlık edeceğini duyurdu.

Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna saldırısının petrol tedariki üzerindeki etkilerinin tartışılacağını aktaran Birol, IEA üye ülkelerinin enerji piyasalarında istikrarı sağlamada nasıl bir rol oynayacağının da değerlendirileceğini kaydetti.

Piyasalar, ayrıca yarınki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC + grubu toplantısına odaklandı. Grubun, nisan ayında da günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına devam etmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 99,71 ile 100,45 dolar aralığının direnç, 97,15 ile 96,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 99,52 dolar - Son Dakika


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