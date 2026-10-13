Brent petrolün varili 105,37 dolardan işlem görüyor - Son Dakika
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Brent petrolün varili 105,37 dolardan işlem görüyor

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Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 105,37 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 105,37 dolardan işlem görüyor.

Dün 107,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 106,65 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 105,37 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 92,46 dolar olarak belirlendi.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna enerji ateşkesinin geçerliliğini koruduğu yönündeki açıklamaları ve Rusya ile yapılan dizel anlaşması kapsamında küresel piyasalara ilave arz sağlanabileceği beklentisi etkili oldu.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesinin "her iki taraftan da" ihlal edildiğini, ancak anlaşmanın geçerli olduğunu savundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da RBK-Ukrayna haber ajansına yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Trump'ın katılımıyla veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğuyla Putin ile bir araya gelmesinin mümkün olabileceğini bildirdi.

ABD Başkanı, pazar günü Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıları durduracak bir ateşkes sağlandığını duyurmuştu. Dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise ateşkesin Rusya tarafından ihlal edildiğini açıklamıştı.

Öte yandan, 9 Ekim'de Trump, Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya'nın ABD'ye ve küresel piyasalara dizel tedarik etmesi konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Aynı gün ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya menşeli dizelin satışı, teslimi, gemiden boşaltılması ve ithalatı dahil ilgili işlemlere 7 Nisan 2027'ye kadar izin verildiğini bildirmişti.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada da Putin ile Trump arasında varılan mutabakat doğrultusunda dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığı belirtilmişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise dün Rus devlet kanalı Vesti'ye verdiği röportajda, ülkesinin yıl sonuna kadar aylık dizel ihracatını 3,5 milyon tona çıkarabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, ilave sevkiyatların küresel piyasalarda arz ve talebin dengelenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Uzmanlar, Rusya'dan gelebilecek ilave dizel arzının küresel piyasalardaki arz endişelerini hafifletebileceğini, Rusya-Ukrayna ateşkesine ilişkin belirsizliklerin ise risk algısını canlı tuttuğunu belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 108,54 dolar seviyesinin direnç, 103,54 dolar seviyesinin ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiSon Dakika

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