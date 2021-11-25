Üye Girişi
BREST-OD-300 reaktörünün temel betonlaması tamamlandı - Son Dakika

BREST-OD-300 reaktörünün temel betonlaması tamamlandı

25.11.2021 10:41
BREST-OD-300 reaktörünün temel betonlaması tamamlandı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un TVEL Yakıt Şirketinin bir yan kuruluşu olan Siberya Kimyasal Kombine Tesisi sahasında, nükleer adanın temeline beton dökülmesi işlemi tamamlanarak, yenilikçi BREST-OD-300 hızlı nötron reaktörünün inşasında önemli bir aşama daha geride kaldı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un TVEL Yakıt Şirketinin bir yan kuruluşu olan Siberya Kimyasal Kombine Tesisi sahasında, nükleer adanın temeline beton dökülmesi işlemi tamamlanarak, yenilikçi BREST-OD-300 hızlı nötron reaktörünün inşasında önemli bir aşama daha geride kaldı.

Boyutları 90 x 82 metre ve kalınlığı da 2,5 metre olan BREST-OD-300 temel beton plakası, 9 ayrı ögeden oluşuyor. Beton plakasının dökülmesi konusundaki çalışmalar genel yüklenici Titan-2 tarafından yürütülürken, bilimsel destek Saint- Petersburg merkezli Betonarme Yapılar Araştırma Enstitüsü tarafından sağlandı.

İşlem sırasında nükleer adanın temel plakasına, 2 adet 8 katlı binanın inşası için yeterli olan yaklaşık 19 bin metreküp beton döküldü, 4,3 bin ton da takviye malzeme döşendi.

Plaka gücü, standart reaktörlere göre oldukça fazla olan BREST-OD-300'ün temel betonlaması, yoğun araştırmaların ardından başlatıldı. Gerekli kaliteyi yakalamak amacıyla betonun özellikleri kapsamlı şekilde incelendi. Mayıs 2021'de, ilk beton dökülmeden önce, uzmanların bloklar arasındaki bağlantıların kalitesini test edebilmesi için temel plakanın bir modeli oluşturuldu. Temel plaka yerin 6,4 metre altında bulunuyor. Yapı ustaları, şu an çevre duvarlarının inşaatı üzerinde çalışıyor.

Yenilikçi BREST-OD-300 kurşun soğutmalı hızlı reaktör ile güçlendirilen 300 MW'lık nükleer güç ünitesinin inşaatı, 8 Haziran 2021'de Rusya'nın Tomsk bölgesinde bulunan Seversk'teki Sibirya Kimyasal Kombine Tesisi sahasında başlamıştı. Reaktör, hızlı reaktörler için en uygun çözüm olarak kabul edilen, bu tesis için özel olarak geliştirilmiş uranyum-plütonyum karışımı nitrür yakıtı ile çalışacak.

Santral, üretim ve yeniden üretim yapan nükleer yakıt üretim tesisi, BREST-OD-300 güç ünitesi ve ışınlanmış yakıtın yeniden işlendiği tesis olmak üzere birbirine bağlı 3 benzersiz tesisten oluşan Pilot Tanıtım Enerji Kompleksi'nin (PDEC) ayrılmaz bir parçasını teşkil ediyor. BREST-OD-300 hızlı nötron reaktörlü güç ünitesinin yapımıyla dünyada ilk kez kapalı nükleer yakıt döngüsüne sahip ve hızlı reaktörlü bir nükleer santral kurulmuş olacak.

Reaktörden çıkan ışınlanmış yakıt yeniden işlendikten sonra yeniden üretime, yani taze yakıt üretimine gönderilecek. Bu sayede sistem yavaş yavaş özerk ve harici enerji kaynaklarından bağımsız hale gelecek.

PDEC, Rosatom'un nükleer endüstri için yeni teknolojik platformun geliştirilmesini amaçlayan "Atılım" projesi çerçevesinde inşa ediliyor. - MERSİN

BREST-OD-300 reaktörünün temel betonlaması tamamlandı

Saint Petersburg, Kimyasal, Nükleer, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BREST-OD-300 reaktörünün temel betonlaması tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça eksiklerle çıkacak 10:38 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça eksiklerle çıkacak Yunan gazetesi paylaştı! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler 10:32 Yunan gazetesi paylaştı! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler Artık kafeye gitmek de lüks! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor 10:27 Artık kafeye gitmek de lüks! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı 09:27 Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada 09:02 Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! 07:58 Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı 19:40 Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı

Son Dakika Haberleri
10:38 Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!
10:38 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça eksiklerle çıkacak
10:33 Teşkilat'ta Libya sahneleri! MİT ekibinin başına neler gelecek?
10:31 Yunan gazetesi paylaştı! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler
10:28 Manken Cansu Ateş'in üzerinde uyuşturucu madde bulundu
10:27 Artık kafeye gitmek de lüks! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor
10:18 Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan öğrenci kurşuna dizilecek
10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi
10:13 Burun spreyi şeklindeki Covid aşısı piyasaya sürülüyor! Adı Sputnik M!
10:11 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Teşkilat'ta Libya sahneleri! MİT ekibinin başına neler gelecek? Teşkilat'ta Libya sahneleri! MİT ekibinin başına neler gelecek?         
10:33
Manken Cansu Ateş'in üzerinde uyuşturucu madde bulundu Manken Cansu Ateş'in üzerinde uyuşturucu madde bulundu         
10:29
Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar!         
10:20
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 10:47:21. #1.13#
SON DAKİKA: BREST-OD-300 reaktörünün temel betonlaması tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement