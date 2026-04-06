Brindisi Havalimanı'nda Yakıt Krizi
Brindisi Havalimanı'nda Yakıt Krizi

06.04.2026 21:43
Brindisi Havalimanı'nda uçak yakıtı kalmadı, diğer havalimanlarında da kısıtlamalar başladı.

İtalya'nın güneydoğusundaki Brindisi kentinin havalimanında uçak yakıtı kalmadığı ve yarın öğlene kadar uçaklara yakıt verilemeyeceği bildirildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da misillemeleriyle gelişen Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği enerji krizinin etkileri, İtalya'da havacılık sektöründe her geçen gün artıyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Brindisi Havalimanı yayımladığı NOTAM'da (Havacılara bildiri), halihazırda havalimanında uçak yakıtı kalmadığını ve yarın yerel saatle 12.00'ye kadar yakıt verilemeyeceğini belirtti.

Söz konusu NOTAM'da, hava yolu firmalarından, sonraki uçuşlar için gerekli yakıtı, önceki havalimanından hesaplayıp almaları istendi.

Brindisi Havalimanı'nda sadece resmi ya da arama-kurtarma veya ambulans uçaklar için sınırlı miktarda uçak yakıtı rezervde tutuldu.

Ülkede, iki havalimanında daha uçaklara yakıt temininde kısıtlamalara gidildi.

Ülkenin güneyindeki Reggio Calabria ile doğusundaki Pescara havalimanlarında yakıt konusunda kota ve kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

Böylece bu iki havalimanı, dün 9 Nisan'a kadar kısıtlamaya gidileceğini açıklayan Milano Linate, Venedik, Treviso ve Bologna havalimanlarına eklendi. Bununla ülke genelinde yakıt temininde kısıtlama uygulanan havalimanı sayısı 6'ya yükseldi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Havacılık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brindisi Havalimanı'nda Yakıt Krizi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Kanlı pusu Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu Kanlı pusu! Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

21:28
Trump: İran’ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
21:16
Bonnie Blue’dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
21:05
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
20:24
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık
Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
20:22
Savaştan kaçmıyorlar Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
19:44
JPMorgan Chase CEO’sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
SON DAKİKA: Brindisi Havalimanı'nda Yakıt Krizi - Son Dakika
