 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Brüksel'deki Klasik Otomobil Fuarı Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Brüksel'deki Klasik Otomobil Fuarı Ziyarete Açıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen klasik otomobil fuarı, 402 Automotive tarafından Expo Center'da açıldı. Fuarda, 100'ün üzerinde firma, klasik otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç, tır ve motosikletlerini sergiledi. Klasik otomobiller ve yarış otomobilleri hakkında geniş bilgilendirmeler yapılan fuar, 22 Ocak'ta sona erecek.

Brüksel\'deki Klasik Otomobil Fuarı Ziyarete Açıldı
17.01.2024 - 18:07,  Güncelleme: 18:07
Abone Ol

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen klasik otomobil fuarı ziyarete açıldı.

Organizasyon şirketi 402 Automotive tarafından Brüksel'deki Expo Center'da düzenlenen Brüksel Oto Show adlı fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuarda, 100'ün üzerinde firma, klasik otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç, tır ve motosikletlerini görücüye çıkardı.

Yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda özellikle klasik otomobiller ve yarış otomobilleri hakkında geniş bilgilendirmeler yapıldı.

Fuarda otomobillere yönelik bir podyum kurulması ve çeşitli modellerin burada geçit yapması da dikkati çekti.

Fuar 22 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Belçika, Brüksel, Motosiklet, Etkinlik, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brüksel'deki Klasik Otomobil Fuarı Ziyarete Açıldı - Son Dakika


18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde

Son Dakika
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:47 Hatay'daki Asi Nehri taştı, 10 bin dekar tarım arazisi sular altında kaldı
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 19:33:20. #1.12#
SON DAKİKA: Brüksel'deki Klasik Otomobil Fuarı Ziyarete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement