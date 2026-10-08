BTSO başkanlık seçiminde 159 meclis üyesi Burkay ile Matlı arasında oy kullanıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) başkanlık yarışında kritik gün başladı. Mevcut Başkan İbrahim Burkay ile Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'nın yarıştığı seçimde, iki adayın yönetim kurulu asil ve yedek üye listeleri belli oldu. 159 meclis üyesinin oy kullanacağı seçimde sandıklar saat 09.00'da açılırken, oy verme işlemi 17.00'ye kadar devam edecek.

Bursa iş dünyasının yakından takip ettiği BTSO başkanlık seçiminde gözler sandıktan çıkacak sonuca çevrildi. 1 Ekim'de gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından oluşan 159 kişilik BTSO Meclisi, bugün yeni dönemin yönetim kurulu başkanı ve diğer organlarını belirlemek için sandık başına gidiyor.

BTSO Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen seçimlerde mevcut Başkan İbrahim Burkay ile Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı başkanlık için yarışıyor.

İki adayın oy pusulalarında yer alan yönetim kurulu adayları da belli oldu.

İbrahim Burkay'ın beyaz listesi

Mevcut Başkan İbrahim Burkay'ın beyaz renkli oy pusulasında ise yönetim kurulu başkan adayı olarak İbrahim Burkay yer aldı.

Asil üyeler:

Muhsin Koçaslan, Erol Kılıç, Osman Akın, Sevgi Saygın, Hakan Şenocak, Süleyman Uzun, Muzaffer Loyan, Eyyüp Ceylan, Aydın Tokatlı ve Süleyman Mengin.

Yedek üyeler:

Yüksel Taşdemir, Yavuz Özdemir, Ali Sait Adiloğlu, Osman Tatlıcılar, Ahmet Aşık, İsmail Duyar, Ahmet Okumuş, Ömer Toker, Levent Aydemir ve Sedef Eskici.

Özer Matlı'nın yeşil listesi

Özer Matlı'nın yeşil renkli oy pusulasında yönetim kurulu başkan adayı olarak Özer Matlı yer alırken, asil üyeler şu isimlerden oluştu:

Asil üyeler:

Abidin Şakir Özen, Sinan Topuk, Murat Çağlar, Osman Güler, Safa Yaşar Çelik, Seyfullah Baylan, Savaş Keskin, Mehmet Zahit Yanar, Elif Özhan ve Zeki Eker.

Yedek üyeler:

Tuncay Topçu, Orhan Er, Musa Özkaymak, Mesut Kaya, Elif Kibar Topçu, İlker Çaçar, Aydın Akyol, Yasemin Şentürk, Osman Arslan ve Gürcan Gültekin.

159 Meclis üyesi sandık başında

BTSO'da 1 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından oluşan meclis dağılımı da başkanlık yarışında belirleyici olacak. 159 kişilik BTSO Meclisi'nde 79 üye yeşil, 72 üye mavi ve 8 üye ise beyaz listelerden seçildi.

Bugünkü seçimde meclis üyeleri, BTSO'nun yeni yönetim kurulu başkanıyla birlikte diğer organlarda görev yapacak isimleri de belirleyecek.

Oy verme işlemi 17.00'de sona erecek

Bursa iş dünyasının merakla takip ettiği seçimde, İbrahim Burkay ile Özer Matlı arasındaki başkanlık yarışının sonucu sandıkların açılmasıyla belli olacak.