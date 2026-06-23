BTSO'dan Yeni Dönem Projeleri

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, 13 yıllık görevi süresi boyunca hayata geçirdikleri projeleri ve yeni döneme ilişkin hedeflerini açıkladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen ve iş dünyasının yoğun katılım sağladığı toplantıda konuşan Burkay, ortak akıl ve iradeyle bu kentin ve Türkiye'nin ekonomi tarihine geçen 60'tan fazla devasa eseri hayata geçirdiklerini söyledi.

Bursa'nın son 13 yılda 50 yıllık bir altyapı hamlesini gerçekleştiren bir şehir olduğunu vurgulayan Burkay, bu kentte yeni nesil sanayi, teknoloji odaklı üretim, nitelikli insan kaynağı, inovasyon, dijital dönüşüm, enerji verimliliği, yalın üretim, kümelenme ve ihracatın çok güçlü bir altyapısının bulunduğunu aktardı.

Burkay, son 13 yılda ekonomik dalgalanmalar, küresel krizler, pandemi, deprem gibi çok büyük olayların yaşandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Başarmaya inanmış bir iradenin karşısında hiçbir zorluk duramaz. Bizler her kriz döneminde daha fazla çalıştık. Her zorlukta çok daha güçlü kenetlendik. Her belirsizlikte üyelerimizle çok daha yakın temas kurarak çalıştık. Hızlı çözümleri hep birlikte öğrendik. Bugün de karşınızda sadece yeni hedeflerle değil Bursa iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarından doğmuş ve tamamlanmış somut adımlarla çıkıyoruz. Çünkü güven sadece sözle inşa edilmez. Başlatılan projeler ve bunların tamamlanmasıyla ve verilen sözlerin de arkasında durulmasıyla güveni inşa edebilirsiniz. Bugün anlatacağımız vizyonun merkezinde de tam bu anlayış bulunmaktadır."

Bursa'nın yıllık 36 milyar dolarlık dış ticareti hacmiyle 124 ülkeyi geride bıraktığını belirten Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aslında biz bir ülke ekonomisini konuşuyoruz. Mart 2013'te yola çıkarken 'Bursa için bir hayalimiz var' dedik ve 16 makro proje sunmuştuk. Şükürler olsun 60'ın üzerinde büyük devasa projeyi birlikte hayata geçirdik. Bunları yaparken hiçbir zaman ortak akıldan ayrılmadık. Özellikle meclisimizin, komitelerimizin ve Türkiye'de bir ilk olan 22 konseyimizin yapmış olduğu çalışmalarla ortaya konan vizyon ve yol haritası aslında bizim bu dönemdeki en önemli yol göstericimiz oldu."

"KOBİ'lerimiz için dönüşüm resmen başladı"

KFA Küresel Fuar Acentası, TEKNOSAB, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bursa Business School, gibi hayata geçirilen projeleri anlatan Burkay, yeni döneme ilişkin hedeflerini açıkladı.

Yeni dönemde TEKNOSAB KOBİ OSB, Organize Ticaret Bölgeleri, Gıda İhtisas OSB, inşaat sektörü için lojistik depolama alanları, Data Center Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, TEKNOSAB Teknopark, Yapay Zeka Dönüşüm Merkezi ve Fidan Han gibi projelerin Bursa'nın büyüme modelinin ana unsurları olacağını belirten Burkay, bu projelerin üretimden ticarete, teknolojiden lojistiğe kadar bütüncül bir kalkınma yaklaşımının parçaları olduğunu kaydetti.

Burkay, TEKNOSAB ekosisteminin sunduğu altyapı, lojistik, teknoloji ve yatırım avantajlarının KOBİ'lerle buluşacağına değinerek, şunları kaydetti:

"KOBİ OSB ile uzun yıllardır büyük bir heyecanla beklenen önemli bir yatırımı hayata geçirdik. Kamu yararı onaylarımız çıktı. Kamulaştırma sürecimiz başladı. Temmuz ve ağustos aylarında nihai taleplerimizi toplayacağız. TEKNOSAB ekosisteminin sunduğu avantajlarla KOBİ'lerimiz için dönüşüm resmen başladı. KOBİ'lerimiz ve Bursamız için hayırlı olsun."

Projenin, Bursa'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha planlı, güçlü ve rekabetçi üretim alanlarına kavuşması açısından tarihi bir adım olduğuna işaret eden Burkay, KOBİ'lerin yeni nesil sanayi altyapısı içinde büyümesinin Bursa ekonomisinin geleceği için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Burkay, programa katılan iş insanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.