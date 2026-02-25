BTSO, Tekstilin Ekonomideki Gücüne Dikkat Çekti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Yıllık 30-35 milyar dolarlık ihracat katkısı ve 1 milyona yaklaşan istihdam gücüyle tekstil, ekonominin temel taşlarından biri. 'Bitti, bitiyor' denilen bu devasa sektör, bugün halen dünyanın en güçlü markalarının en güvenilir iş ortağı konumunda. Yüzyıllara dayanan bu kazanımlarımızı kaybetme lüksümüz yok." ifadesini kullandı.

BTSO'dan yapılan açıklamada, Bursa Business School'da gerçekleştirilen BTSO Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı'ndaki konuşmasına yer verilen Burkay, küresel ölçekte dengelerin hızla değiştiğini, iş dünyasının bu dönüşüme uyum sağlamak zorunda olduğunu belirtti.

Burkay, bir tarafta teknolojinin üretim modellerini değiştirdiğini, diğer tarafta küresel ölçekte tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, veri ekonomisi, yeşil mutabakat, savunma ve uzay teknolojilerindeki gelişmeler, artık gündelik hayatın parçası haline geldi. Böyle bir çağda şirketlerimizi dünün refleksleriyle yönetemeyiz. Bilgiye yatırım yapmadığımız takdirde ağır bedeller ödeyebiliriz. İşletmelerin en büyük sermayesi, artık fiziki varlıkları değil, bilgi birikimi ve adaptasyon kabiliyetidir."

İbrahim Burkay, böyle önemli bir dönemde kentin üretim kaslarını bir üst lige taşıma kararlılığında olduklarını belirterek, stratejik dönüşümün lokomotif sektörlerdeki etkisine değindi.

Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun kolların ciddi bir darboğazdan geçtiğini ancak bu alanların ekonominin omurgası olmaya da devam ettiğine dikkati çeken Burkay, şöyle devam etti:

"Yıllık 30-35 milyar dolarlık ihracat katkısı ve 1 milyona yaklaşan istihdam gücüyle tekstil, ekonominin temel taşlarından biri. 'Bitti, bitiyor' denilen bu devasa sektör, bugün halen dünyanın en güçlü markalarının en güvenilir iş ortağı konumunda. Yüzyıllara dayanan bu kazanımlarımızı kaybetme lüksümüz yok. Geleneksel üretim gücümüzü, teknik ve fonksiyonel tekstillerle harmanlayarak sektörü daha üst bir lige taşımak zorundayız. Türkiye ve bilhassa Bursa, dünyanın en köklü üretim merkezleri arasında. Yapmamız gereken, yeni iş modellerini hızla sistemimize entegre etmektir. Geleneksel üretim gücümüzü teknik ve fonksiyonel tekstillerle harmanlayarak sektörü çok daha nitelikli, dirençli ve vazgeçilmez bir küresel güce dönüştürmeliyiz."

Burkay, BTSO'nun iştirakleriyle Türkiye'nin en büyük ticaret platformlarında etkin rol üstlendiğini vurguladı.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'in, dünyanın en büyük savunma sanayisi fuarlarından biri olduğunu belirten Burkay, "Fuarı, 3-9 Mayıs 2027'de iştirakimiz KFA Fuarcılık organizasyonunda gerçekleştireceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile işbirliği protokolünü imzaladık. KFA organizasyonuyla 2025'te elde ettiğimiz başarıyı 2027'de daha ileri taşımayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Burkay, ekonomide zorlu bir dönemden geçildiğini ancak Bursa iş dünyasının güçlü bir dayanışma kültürüne sahip olduğunu aktararak, en büyük sermayenin birlik ve beraberlik ruhu olduğunu ifade etti.