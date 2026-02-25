BTSO, Tekstilin Ekonomideki Gücüne Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BTSO, Tekstilin Ekonomideki Gücüne Dikkat Çekti

BTSO, Tekstilin Ekonomideki Gücüne Dikkat Çekti
25.02.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burkay, tekstilin 30-35 milyar dolarlık katkısı ve istihdam gücü ile ekonominin temel taşı olduğunu belirtti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Yıllık 30-35 milyar dolarlık ihracat katkısı ve 1 milyona yaklaşan istihdam gücüyle tekstil, ekonominin temel taşlarından biri. 'Bitti, bitiyor' denilen bu devasa sektör, bugün halen dünyanın en güçlü markalarının en güvenilir iş ortağı konumunda. Yüzyıllara dayanan bu kazanımlarımızı kaybetme lüksümüz yok." ifadesini kullandı.

BTSO'dan yapılan açıklamada, Bursa Business School'da gerçekleştirilen BTSO Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı'ndaki konuşmasına yer verilen Burkay, küresel ölçekte dengelerin hızla değiştiğini, iş dünyasının bu dönüşüme uyum sağlamak zorunda olduğunu belirtti.

Burkay, bir tarafta teknolojinin üretim modellerini değiştirdiğini, diğer tarafta küresel ölçekte tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, veri ekonomisi, yeşil mutabakat, savunma ve uzay teknolojilerindeki gelişmeler, artık gündelik hayatın parçası haline geldi. Böyle bir çağda şirketlerimizi dünün refleksleriyle yönetemeyiz. Bilgiye yatırım yapmadığımız takdirde ağır bedeller ödeyebiliriz. İşletmelerin en büyük sermayesi, artık fiziki varlıkları değil, bilgi birikimi ve adaptasyon kabiliyetidir."

İbrahim Burkay, böyle önemli bir dönemde kentin üretim kaslarını bir üst lige taşıma kararlılığında olduklarını belirterek, stratejik dönüşümün lokomotif sektörlerdeki etkisine değindi.

Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun kolların ciddi bir darboğazdan geçtiğini ancak bu alanların ekonominin omurgası olmaya da devam ettiğine dikkati çeken Burkay, şöyle devam etti:

"Yıllık 30-35 milyar dolarlık ihracat katkısı ve 1 milyona yaklaşan istihdam gücüyle tekstil, ekonominin temel taşlarından biri. 'Bitti, bitiyor' denilen bu devasa sektör, bugün halen dünyanın en güçlü markalarının en güvenilir iş ortağı konumunda. Yüzyıllara dayanan bu kazanımlarımızı kaybetme lüksümüz yok. Geleneksel üretim gücümüzü, teknik ve fonksiyonel tekstillerle harmanlayarak sektörü daha üst bir lige taşımak zorundayız. Türkiye ve bilhassa Bursa, dünyanın en köklü üretim merkezleri arasında. Yapmamız gereken, yeni iş modellerini hızla sistemimize entegre etmektir. Geleneksel üretim gücümüzü teknik ve fonksiyonel tekstillerle harmanlayarak sektörü çok daha nitelikli, dirençli ve vazgeçilmez bir küresel güce dönüştürmeliyiz."

Burkay, BTSO'nun iştirakleriyle Türkiye'nin en büyük ticaret platformlarında etkin rol üstlendiğini vurguladı.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'in, dünyanın en büyük savunma sanayisi fuarlarından biri olduğunu belirten Burkay, "Fuarı, 3-9 Mayıs 2027'de iştirakimiz KFA Fuarcılık organizasyonunda gerçekleştireceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile işbirliği protokolünü imzaladık. KFA organizasyonuyla 2025'te elde ettiğimiz başarıyı 2027'de daha ileri taşımayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Burkay, ekonomide zorlu bir dönemden geçildiğini ancak Bursa iş dünyasının güçlü bir dayanışma kültürüne sahip olduğunu aktararak, en büyük sermayenin birlik ve beraberlik ruhu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

İbrahim Burkay, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BTSO, Tekstilin Ekonomideki Gücüne Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Bukele’den Meksika’ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır Bukele'den Meksika'ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı’dan ’ikinci aşama’ mesajı gelecek 27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı'dan 'ikinci aşama' mesajı gelecek
İlker Yağcıoğlu’nun En-Nesyri pişmanlığı İlker Yağcıoğlu'nun En-Nesyri pişmanlığı

15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:52
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:42
Şehit babaya son veda
Şehit babaya son veda
14:39
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez
20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 15:59:52. #7.11#
SON DAKİKA: BTSO, Tekstilin Ekonomideki Gücüne Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.