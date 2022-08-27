Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 13,16 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF ise yüzde 13,81'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|33,151426
|13,16
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,228682
|13,08
|İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)
|0,114801
|12,38
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|1,987189
|12,12
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,311109
|7,46
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,144046
|7,08
|İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)
|303,605039
|6,87
|Neo Portföy Birinci Değişken Fon
|2,058639
|6,37
|Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu
|1,998994
|6,20
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,167633
|6,14
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,032330
|13,81
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,031218
|7,51
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,209780
|7,20
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,028848
|7,10
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,027609
|6,69
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,028891
|6,66
|AgeSA Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,027606
|6,62
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,030175
|6,32
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF
|0,029801
|6,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF
|0,104209
|6,02
(Sürecek)
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