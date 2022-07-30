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Yatırımcı rehberi (4)

30.07.2022 11:06
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 13,55 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 13,55 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 6,13'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,18384913,55
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,69759510,75
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,49358410,46
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,6391107,29
QNB Finans Portföy Temiz Enj. ve Su Fon Sepeti Fon1,1639817,04
Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,2838377,01
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,7138076,97
QNB Finans Portföy Gümüş Katılım BYF73,0215126,67
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,6606436,61
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0875876,42
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,1595126,13
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0358014,82
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0331894,78
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,1002844,70
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,1077004,67
Türkiye Hay. ve Em. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0603014,66
NN Hay. Em. Altın EYF0,0661504,60
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,1047894,59
AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF0,1101144,59
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,1065034,58
(Sürecek)

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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