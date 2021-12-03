Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,54, altının gram satış fiyatı yüzde 8,15, dolar/TL yüzde 10,85, avro/TL yüzde 10,69 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.776,77, en yüksek 1.914,13 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,54 artarak 1.910,41 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 8,15 kazanımla 780,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,15 artışla 5.161,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.166,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.261,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 10,85 değer kazanarak 13,7950 liraya, avro da yüzde 10,69 artarak 15,5680 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 3,13, bireysel emeklilik fonları yüzde 5,56 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 10,81 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.