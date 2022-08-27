Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Yatırımcı rehberi (1)

27.08.2022 11:07
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,17 kazançla 3.146,10 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.010,69 puanı, en yüksek 3.188,07 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,75 artışla 3.194,23 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,63 primle 4.998,97 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,42 kazançla 2.486,29 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,86 artışla 3.153,02 puana yükseldi.

Albaraka Türk Katılım Bankası en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,14 ile Albaraka Türk Katılım Bankası oldu. Albaraka Türk Katılım Bankası'nı yüzde 26,57 ile VakıfBank, yüzde 21,67 ile Halkbank izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,42 ile Qua Granite, yüzde 6,51 ile Global Yatırım Holding, yüzde 6,26 ile Pegasus Hava Yolları şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 119 milyar 187,2 milyon lirayla Koç Holding, 118 milyar 923,4 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 117 milyar 936 milyon lirayla Sasa Polyester oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,34 artışla 1.024,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,32 kazançla 6 bin 860 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,31 değer kazanarak 18,1720 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,16 düşüşle 18,1900 lira oldu.

Geçen hafta 21,5380 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 10,39 kayıpla 21,4530 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,51 değer kaybederek 18,8920 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

YORUMLAR
500
Bu hafta yatırım araçları performansı Bu hafta yatırım araçları performansı Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:16 Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e gülümseten gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 11:07:34. #1.13#
SON DAKİKA: Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement