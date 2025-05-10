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Ekonomi

Bu Haftanın En Çok Kazandıran Fonları

Pardus Portföy, %49,65 ile en fazla kazandıran yatırım fonu oldu. Emeklilikte Agesa ise %5,89 kazandı.

10.05.2025 11:14
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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 49,65 ile Pardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,89'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

0,89729249,65
ALLBATROSS PORTFÖY GİSELDA SERBEST (TL) FON6,41733933,53
FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,30639824,17
ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON0,818174

24,00
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON10,87849121,59
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)0,32065720,78
AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)47,97792517,53
PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

1,10479717,06
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

1,9324617,02
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON

0,79882714,84
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2751895,89
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

0,5356284,88
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

0,037554,66
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,0139184,59
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0412924,57
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0750894,45
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0517094,42
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2816834,41
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0177534,39
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0222364,37
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu Haftanın En Çok Kazandıran Fonları - Son Dakika

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