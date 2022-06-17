Bu okulun 24 bin 300 liralık elektrik faturası 410 liraya düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Bu okulun 24 bin 300 liralık elektrik faturası 410 liraya düştü

17.06.2022 09:57
Bu okulun 24 bin 300 liralık elektrik faturası 410 liraya düştü

Kahramanmaraş'taki Şehit İdare Ataşe Galip Özmen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kendi elektriğini kendi üretiyor.

Kahramanmaraş'taki Şehit İdare Ataşe Galip Özmen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kendi elektriğini kendi üretiyor. Okulun aylık ortalamayı bulan 24 bin 300 liralık elektrik faturası 410 TL'lere kadar düştü.

Avrupa Birliği projesi çerçevesinde okulun çatısına yerleştirilen ve Kahramanmaraş'ta tek enerjisini üreten okul olan Şehit İdare Ataşe Galip Özmen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi enerji maliyetlerini yüzde 1'e kadar düşürdü. Çatıda bulanan 100 Kv kapasiteli güneş panelleri, okulun 24 bin TL'lik faturasını 410 TL'ye kadar düşürdü. Tekstil makineleri gibi birçok atölyenin bulunduğu okulda, enerji maliyetlerinin düşmesi ile verim ise iki katına çıktı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Kemal Kösekul, "Burada Avrupa Birliği projesi çerçevesinde Temiz Enerji Verimliliği projesi ile 288 güneş enerjisi paneli çatıya yerleştirilmiş ve okulun elektrik ihtiyacı güneş enerjisi sisteminden karşılanmaktadır. Ayrıca fazla üretilen enerji de AKEDAŞ'a satılmaktadır. Somut bir rakam vermek gerekirse, okulumuzun ocak ayındaki faturası 24 bin 300 lira şu anki Mayıs ayındaki faturamız ise sadece 417 TL. Yani bu demek oluyor ki aylık olarak sadece okulun elektrik tüketimine 24 bin TL'lik bir katkı sağlamıştır. Bu da çok büyük bir katkı. İnşallah bunun bütün okullarımıza yaygınlaştırılmasını düşünüyoruz. Ayrıca bu okulumuz döner sermayesi olan bir okul. Yani üreten bir okul" dedi.

Pandemide üretim merkezi oldu

Okulun herhangi bir olumsuzlukta bir fabrika gibi üretim merkezine dönüştüğünü belirten Kösekul şöyle konuştu:

"Bu okulumuzun en önemli özelliği pandemi döneminde, bütün okullarının ihtiyacı olan dezenfektan sıvı sabun, genel temizlik hijyen malzemelerinin üretildiği bir okuldur. Pandeminin başladığı tarihten itibaren yaklaşık 230 bin kilogram dezenfektan malzemesi, temizlik malzemesi üretilmiştir. Bundan da yaklaşık olarak 2 milyon 180 bin TL'lik ciro elde edilmiştir. Bir üretim merkezidir. Okulumuz herhangi bir pandemi gibi istenmeyen bir durumda üretim merkezi haline dönüştürülebilir vaziyette. Okulumuzun atölyeleri bunlar için uygun imkanlar dahilinde ilin tamamının dezenfektan, sıvı sabun, temizlik malzemesi üretebilecek kapasitede bir okulumuzdur." - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Yalın Model Fabrika Atölyesi'nde sanayiye nitelikli elemanlar yetiştiriliyor Yalın Model Fabrika Atölyesi'nde sanayiye nitelikli elemanlar yetiştiriliyor Balıkesir'de meslek lisesi öğrencileri robot tasarlayıp üreterek geleceğe hazırlanıyor Balıkesir'de meslek lisesi öğrencileri robot tasarlayıp üreterek geleceğe hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Kahramanmaraş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu okulun 24 bin 300 liralık elektrik faturası 410 liraya düştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:55 Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın
09:42 Asker kaçaklarına bedelli askerlik affı geliyor! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak
09:25 Tekirdağ'da üç üniversiteli gencin içinde bulunduğu otomobil dereye uçtu! Araçtaki 3 kişi yüzerek karaya çıktı
09:06 NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler
09:03 Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
09:01 Türkiye düzensiz göçü devreye soktuğu 4 maddelik stratejisiyle bitirecek! İşte o maddeler...
08:49 Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler geldi! Sonbahar aylarında vizyona girecek
08:43 ABD'den Türkiye-Yunanistan gerilimine dair açıklama: Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 10:07:54. #1.13#
SON DAKİKA: Bu okulun 24 bin 300 liralık elektrik faturası 410 liraya düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement