Üye Girişi
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı - Son Dakika

Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı

10.01.2022 11:52

Atatürk Barajı göletinde 30 kiloluk turna balığı yakalandı. Adıyaman kent merkezindeki bir balıkçıda sergilenen dev turna, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Atatürk Barajı göletinde bir balıkçı 1 metre 20 santim uzunluğunda, 30 kilo ağırlığında turna balığı yakaladı. Yakalanan dev turna balığı Adıyaman kent merkezinde faaliyet gösteren Mustafa Kaplan isimli balıkçının iş yerinde sergilendi. 30 kilo ağırlığında 1 metre 20 santim uzunluğundaki turna balığı, vatandaşların ilgisini çekti.

Atatürk Barajı'nda 30 kiloluk turna balığı yakalandı

DEV BALIĞA YOĞUN İLGİ

Turna balığının belirli dönemlerde görüldüğünü dile getiren Mustafa Kaplan, "Bu balığımızı balıkçı arkadaşlarımız yakaladı. 1 metre 20 santim üzerinde, 30 kilogram civarında. Atatürk Barajı'nda mevsimine göre çıkıyor. Her zaman çıkmaya biliyor. Sonbahar da ve bu mevsimde ortaya çıkıyor. Atatürk Barajı'nın ilk balığıdır, orijinaldir. Sizin de gördüğünüz gibi çok nadir çıktığı için bizlerde tezgahımızda Adıyaman halkı için sergiliyoruz. Gelen vatandaşlar hem bakarlar hem de alıcı olurlar. Tabi ki merak ediyorlar, sabahın erken saatlerinde normalde kimse olmaz ama insanlar gelip bakıyor" dedi.

Atatürk Barajı'nda 30 kiloluk turna balığı yakalandı

"MERAK EDİP GELDİK"

Turna balığını görmek için gelen vatandaşlardan Ziya Gül, "120 santim boyunda 30-35 kilo ağırlığında bizim Adıyaman, Fırat balığıdır, Turna balığı. Lezzetli ve kılçıksız bir balıktır. Bizlerde merak edip geldik, talibiz bizde. Atatürk Barajı'nda çıkıyor" diye konuştu.

YORUMLAR
500

Atatürk Barajı, Mustafa Kaplan, Adıyaman, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı - Son Dakika Ekonomi


Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı         
14:40
Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı! Burak Elmas'ı istifaya davet ettiler Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı! Burak Elmas'ı istifaya davet ettiler         
14:34
Göreve giden itfaiye aracı devrildi, 4 itfaiyeci hayatını kaybetti Göreve giden itfaiye aracı devrildi, 4 itfaiyeci hayatını kaybetti         
14:27
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
14:34 İptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası konuşmaları nedeniyle yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu savunma yaptı: YSK'yı ve üyelerine hakaret etmedim
14:31 Zengin şansı! Paris Hilton, Metaverse'teki sanal partisinden 700 bin dolar kazandı
14:20 İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak
14:18 Bingöl'ün kırmızılı teyzesi! Çocukken rüya gördü, o gün bugündür kırmızı giyiyor
14:08 Sadece 180 lira yevmiye karşılığında tonlarca turp yıkıyorlar!
14:03 Hande Erçel'den iki yıl önce vefat eden annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Çok özledim annecim
14:02 Son Dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'li dönemin sonu geldi! Yollar ayrıldı
13:59 Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır
13:47 Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı
13:46 Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 14:47:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement