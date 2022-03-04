Bu yıl bu sebze eken üreticinin yüzü güldü - Son Dakika
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Bu yıl bu sebze eken üreticinin yüzü güldü

04.03.2022 00:57
Bu yıl bu sebze eken üreticinin yüzü güldü

Bursa'da üreticiler Brüksel lahanası hasadına devam ediyor.

Bursa'da üreticiler Brüksel lahanası hasadına devam ediyor. Fiyatı tarlada 7 liradan satılan kış sebzesi üreticinin yüzünü güldürdü.

Bursa'nın dünyaca ünlü ovasında kış sebzeleri hasadı devam ediyor. Kestel ilçesinde üreticiler Ekim ayından bu yana Brüksel lahanası hasadı yapıyor. Hasat Mayıs ayına kadar devam ediyor. Bu yıl ürün iyi fiyattan satıldığı için üreticinin yüzü gülüyor. Üreticiler Bürüksel lahanasının kilosunu toptan 7 liradan satıyor. Pazarda ise kilosu 14 liradan satılıyor. Bir dönüm tarladan 2 ton ürün elde eden üretici bu yıl rekolte ve fiyatlardan oldukça memnun.

Kestel ilçesi Dudaklı köyünde Brüksel lahanası toplayan İsmail Sağdıç, "Bu ürünün Haziran ayında ekimini yapıyoruz. Ekim ayında hasadına başlıyoruz. Mayıs ayına kadar sürüyor. Ürün sezonu 8 lira 50 kuruştan açıldı. Ancak şu anda 7 liradan gidiyor. Pazarda bu ürün ise 14 liradan satılmakta, bu yıl fiyatlardan oldukça memnunuz. Bir dönüm tarladan 2 ton ürün elde ediyoruz" dedi.

Bu işi yapmanın çok keyifli olduğunu belirten Ayşe Sağdıç, "Kış sebzesi soğukta topluyoruz. Bize toplamak zor gelmiyor, keyif alıyoruz. Bu yıl fiyatlar bizi çok memnun etti" şeklinde konuştu. - BURSA

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Brüksel, Kestel, Bursa, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu yıl bu sebze eken üreticinin yüzü güldü - Son Dakika


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