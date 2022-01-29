Altının gram fiyatı 29 Ocak 2022 Cumartesi günü 777 lira seviyelerinde yer alıyor.
Altının gram fiyatı 29 Ocak 2022 Cumartesi günü 777 lira seviyelerinde yer alıyor.
Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 1. 261 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.289 lirada bulunuyor.
Yarım altın bugün 2.523 liradan alınıyor, 2.579 liradan satılıyor.
5 bin liranın üzerindeki konumuyla alıcısını zorlayan cumhuriyet altını ise 5 bin 045 liradan geri alınırken, 5 bin 136 liradan da satışa sunuluyor.
Son Dakika › Ekonomi › Bugün altın ne kadar? İşte 29 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi