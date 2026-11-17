DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde yağlık ve sofralık olarak üretilen zeytinlerde hasat başladı. İklim şartlarının elverişli geçmesinden dolayı pek çok meyve sebze üretiminde olduğu gibi zeytinde de rekolte artışı tespit edildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde üreticiler tarafından her geçen yıl zeytin fidanlarının dikiminde artış görülürken, bu yıl iklim şartlarının da olumlu geçmesinden dolayı rekoltenin buna paralel olarak yükseldiği gözleniyor. Buldan'da ÇKS ye kayıtlı olarak 13 bin dekar alanda zeytin üretimi olduğu ve bu yıl dekarda 1 ton ürün elde edildiği öğrenildi. Ana zeytin çeşidi olarak Gemlik türü zeytin üretilen Buldan'da manzalina, memecik, eğri çekirdek, domat çeşitleri ön plana çıkıyor.

Türkiye ile birlikte dünyada, özellikle Akdeniz bölgesinde zeytin üretiminin bu yıl yüksek olmasından dolayı ürünün değerini bulmadığını dile getiren zeytin üreticisi Kamil Daşdemir, "Zeytin hasadı başladı. Ancak zeytinin diğer ürünler gibi bol olmasından dolayı pek ilgi görmediğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre ürün bol ve çok kaliteli ama duyduğumuz rakamlar maliyetlerimizin çok altında. Bir yıllık giderimizin yanı sıra şimdi toplama ve işçilik maliyetlerimiz yükseldi. Yaptığımız hesaplamalarda zeytinden para kazanmayı bırakalım maliyetleri bile kurtaramayacağız gibi görünüyor. Allah bu yıl çok şükür bizim yüzümüze güldü, bereket dolu bir sezon oluyor, inşallah önümüzdeki günlerde değeri yükselir de emeğimizin karşılığını alırız" dedi.