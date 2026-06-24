Buldan\'ın tarihi konakları ile yerel lezzetleri turizme kazandırılıyor

Buldan'daki girişimci kadınlar, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteği ve Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) iştiraki olan Denizli ABİGEM'in teknik iş birliğiyle ilçenin tarihi konaklarını ve yerel gastronomi mirasını turizm ekonomisine kazandırmaya hazırlanıyor.

GEKA 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında finanse edilen Eko-Miras Odaklı Turizmi Geliştiriyoruz Projesi, Buldan Doğal Hayatı ve Kültürünü Koruma Derneği'nin önerisiyle hayata geçirildi. Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlenen eğitim programları, Buldan Belediyesi'nin lojistik desteğiyle BELKÜM Belediye El Sanatları ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Proje ile Buldan'ın tarihi dokusunun, geleneksel yaşam kültürünün ve yerel mutfağının sürdürülebilir turizm anlayışıyla değerlendirilmesi hedefleniyor.

Ev pansiyonculuğunda profesyonelleşme hedefi

Proje kapsamında, ev pansiyonculuğu yapmayı hedefleyen girişimcilere yönelik kapsamlı eğitimler düzenlendi. Denizli ABİGEM'in organizasyonuyla gerçekleştirilen programlarda, alanında uzman akademisyenler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler verildi Prof. Dr. Aziz Bostan "Misafir Ağırlama ve Karşılama Teknikleri", Öğr. Üyesi Dr. Erhan Coşkun "Konaklama İşletmeciliği", Öğr. Üyesi Dr. Emrah Köksal Sezgin "Gıda Hijyeni ve Yiyecek-İçecek Planlaması", Öğr. Üyesi Dr. Nadir Savaş Öter "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" ve Öğr. Gör. Nurcan Yılmaz ise "Dijital Turizm ve Online Rezervasyon" konularında katılımcıları bilgilendirdi. Eğitim sürecine ayrıca Öğr. Üyesi Dr. Ahu Sezgin, Dr. Ayşe Günbey Şerifoğlu, Öğr. Üyesi Dr. Yeter Çan Domruk, Öğr. Üyesi Dr. Ayşe Arslan Özkan ve Öğr. Üyesi Dr. Betül Yeşiltepe Erkayıran da katkıda bulundu. Eğitimlerle Buldan'daki tarihi evlerin profesyonel ev pansiyonlarına dönüştürülmesi, yerel girişimcilerin dijital araçları etkin kullanarak turizmden daha fazla pay alması ve ilçenin konaklama kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Buldan mutfağı için stratejik yol haritası hazırlanıyor

Projenin sürdürülebilir çıktıları arasında yer alan "Yerel Yemek Envanter Şablonu" ve "Kültürel Miras Yerel Yemek Aksiyon Planı" için hazırlık devam ediyor. Danışmanlık süreci kapsamında ise Buldan'ın geleneksel mutfak kültürü detaylı şekilde analiz edilerek, ev pansiyonculuğunda misafirlere sunulabilecek öne çıkan yerel lezzetlerin reçeteleri kayıt altına alınıyor. Hazırlanacak envanter ve aksiyon planının, ilçedeki girişimcilere rehberlik edecek önemli bir kaynak olması ve Buldan'ın gastronomi turizmi potansiyelini daha görünür hale getirmesi hedefleniyor.

Yerel kalkınmaya ve kadın girişimciliğine katkı

Proje, özellikle kadın girişimcilerin turizm sektöründe daha aktif rol almasını desteklerken, yerel ekonomik kalkınmaya da önemli katkılar sunmayı amaçlıyor. Ev pansiyonculuğu modeliyle, ilçedeki konaklama kapasitesinin artırılması hedeflendi ve yerel üreticiler, esnaf ile hizmet sağlayıcılar için yeni gelir alanları da oluşturulacak. Böylece Buldan'ın sahip olduğu kültürel ve doğal değerlerin ekonomik faydaya dönüşmesi sağlanacak.

Buldan'ın turizm geleceğine teknik rehberlik sağlayacak

Proje sonunda hazırlanacak raporların ve stratejik planlama dokümanlarının, Buldan'ın turizm vizyonuna katkı sunacak önemli bir bilgi kaynağı olması bekleniyor. Yürütülen çalışmalar sayesinde ilçenin tarihi konakları, yerel mutfağı ve kültürel mirası daha görünür hale gelecek ve Buldan'ın alternatif turizm rotaları içerisindeki konumu güçlendirilerek sürdürülebilir turizm anlayışıyla turistik değerleri geleceğe taşınacak. - DENİZLİ