Bulls Yatırım Fethiye'de Yeni Şube Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Bulls Yatırım Fethiye'de Yeni Şube Açtı

Bulls Yatırım Fethiye\'de Yeni Şube Açtı

Bulls Yatırım, Fethiye'de yeni irtibat bürosuyla finansal hizmetleri artırmayı hedefliyor.

02.12.2024 15:48
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Bulls Yatırım, büyüme stratejisi çerçevesinde yeni irtibat bürosunu Muğla'nın Fethiye ilçesinde açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bulls Yatırım, müşteri odaklı yaklaşımıyla ilçenin finansal ekosistemine önemli bir değer katmayı hedefliyor.

Açılışa katılan isimler arasında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Barışık, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ve Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal yer aldı.

Bölgenin ekonomik dinamiklerini güçlendirmeyi amaçlayan girişim, ilçedeki yatırımcılara daha yakın olmayı ve finansal hizmetlerde yeni bir standart yaratmayı amaçlıyor.

Altyapısı ve ekibiyle dikkati çeken büro, bölge yatırımcılarına hem teknolojik çözümler hem de birebir danışmanlık hizmeti sunarak fark yaratmayı planlıyor.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, ilçenin yatırım potansiyeli yüksek bir bölge olduğunu belirterek, yeni şubeyle yalnızca hizmet ağlarını genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda buradaki yatırımcılara rehberlik edip büyümelerine destek olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Büronun, finansal çözümlerle hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine değer katacağına işaret eden Akkaya, "Bizim için her yeni açılış, ülkemize olan inancımızın ve yatırımcılarımıza verdiğimiz önemin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Bulls Yatırım Fethiye İrtibat Bürosu Müdür Yardımcısı Yusuf Bekdemir de Türkiye'nin dört yanına ulaşmayı hedefleyen bir kurum olduklarını aktararak, "Fethiye şubemizin açılışı bizim için stratejik bir adım. Amacımız, yatırımcılara yalnızca finansal çözümler sunmak değil, aynı zamanda güvenilir bir iş ortağı olarak yanlarında olmaktır." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fethiye, Ekonomi, Finans, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bulls Yatırım Fethiye'de Yeni Şube Açtı - Son Dakika

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