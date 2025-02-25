Bundesbank 19,8 milyar avro zarar açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bundesbank 19,8 milyar avro zarar açıkladı

Alman Merkez Bankası, yüksek faiz oranları nedeniyle geçen yıl 19,8 milyar avro zarar etti.

25.02.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman Merkez Bankası (Bundesbank), artan faiz oranlarının etkisiyle geçen yıl için 19,8 milyar avro zarar açıkladı.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Frankfurt'ta düzenlediği basın toplantısında, bankanın 2024'e ilişkin finansal raporunu kamuoyuna sundu.

Bundesbank raporunda, bankanın geçen yıl için 19,8 milyar avro zarar ettiği belirtilerek, bunun 700 milyon avroluk kısmının risk karşılıklarından telafi edildiğine dikkat çekildi.

Banka, faizlerin düşük olduğu dönemde satın aldığı tahvillerden elde ettiği gelirin düşük kalması ve bankalara yapılan faiz ödemelerin artması nedeniyle zarar etti.

Avro bölgesindeki merkez bankaları ticari bankalardan aldıkları mevduatlara mevduat faizi ödüyor. Bu oran Haziran 2024'e kadar yüzde 4 iken, ECB'nin faiz indirimleriyle şu anda yüzde 2,75 seviyesinde.

Bundesbank en son 1979'da bilanço zararı bildirmişti. Bu zarar yaklaşık 2,9 milyar avroya denk geliyordu.

Nagel, basın toplantısındaki sunumunda, bankanın zararlarının gelecekte daha küçük olacağını belirterek, "Yıllık yüklerin zirvesi muhtemelen geçildi." ifadesini kullandı.

Bundesbank'ın bilançosunun yüksek altın rezervleri ile "sağlam" kaldığını vurgulayarak, bankanın zararlarını gelecekte karlarla telafi etme kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Nagel, "Bundesbank'ın hareket kabiliyeti tamamen sınırsızdır" dedi.

Enflasyonun bu yıl Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2 hedefine gerilemesi halinde ECB'nin faiz oranlarını daha da düşürebileceğine işaret eden Nagel, "Bu, yönetim konseyi olarak temel faiz oranlarını daha da düşürmemize olanak sağlayacaktır." dedi.

Nagel, ülkede yıllık enflasyonun 2026'da yüzde 2 sınırına sürdürülebilir bir şekilde dönmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bundesbank 19,8 milyar avro zarar açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:37 Katil kocadan kan donduran plan Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı Katil kocadan kan donduran plan! Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı
15:15 Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:06 CHP’li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf
12:17 YÖK’ten İmamoğlu’nun başını ağrıtacak diploma raporu YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
21:54 Derbide kazanan yok Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı
21:24 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında isabetli şut yok Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında isabetli şut yok
21:23 Türkiye’de ürettiği neyleri yurt dışına tanesi 7 bin liradan satıyor Türkiye'de ürettiği neyleri yurt dışına tanesi 7 bin liradan satıyor
21:03 Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray’a geliyor Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray'a geliyor
20:50 Osimhen’den Mert Hakan’a ortalığı karıştıracak hareket Osimhen'den Mert Hakan'a ortalığı karıştıracak hareket
20:49 Rus birliklerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD’den hayır oyu Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den hayır oyu
20:34 Fenerbahçe’nin Galatasaray’a attığı gol iptal oldu Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bir imtihan yeridir, ekonomik zorluklar gelip geçer Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bir imtihan yeridir, ekonomik zorluklar gelip geçer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 16:26:32. #1.12#
SON DAKİKA: Bundesbank 19,8 milyar avro zarar açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.