Son dönemde yaşanan hayat pahalılığı vatandaşın en çok dert yandığı konulardan biri. Özellikle temel gıda fiyatlarında artış mutfak ekonomisini bir hayli zorluyor.
Fiyatlardaki artış enflasyon rakamlarına da yansımış durumda. Mart ayında enflasyon yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14'e çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesini gördü.
Sebze ve meyve etiketleri cep yakacak cinsten. Domates 20, patlıcan 30, sivri biber 35, portakal 10, muz 35 liradan satılıyor. Hayat pahalılığın artması nedeniyle birçok kişi ay sonunu getiremez oldu.
Türkiye'nin önde gelen bir zincir marketindeki etiket ise görenleri şaşırttı. Ünlü market zinciri olgunlaşmış sebze ve meyve diyerek, çürümeye yaklaşmış ürünleri yüzde 50 indirimli satmaya başladı. Duruma vatandaşlar da tepki gösterdi. Birçok kişi ürünlerin çürümeye yaklaştığını, ancak olgunlaşmış olarak pazarlandığını söyledi.
Son Dakika › Ekonomi › Bunu da gördük! Ünlü market zinciri, çürümeye yüz tutmuş meyve ve sebzeyi 'olgunlaşmış' diye indirimli satmaya başladı - Son Dakika