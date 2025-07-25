Bunu yapan yanıyor! SGK ceza yağdırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesiyle oluşan kayıt dışı istihdamla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda 2024 Ocak-2025 Haziran döneminde 165 bin 816 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucu 769 iş yerinin tescilsiz faaliyet gösterdiği, 31 bin 355 çalışanın kayıt dışı istihdam edildiği belirlendi.

İlgili iş yerlerine 3 milyar 460 milyon 643 bin 412 lira idari para cezası uygulandı.