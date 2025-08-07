Bupa Türkiye, Platform Sağlık'ı Satın Alıyor - Son Dakika
Bupa Türkiye, Platform Sağlık'ı Satın Alıyor

07.08.2025 18:49
Bupa Türkiye, uzaktan sağlık ve iş yeri sağlığı alanında faaliyet gösteren Platform Sağlık Hizmetleri'nin çoğunluk hissesini satın almak için anlaşma sağladı.

İngiltere merkezli Bupa Grubu'nun iştiraki Bupa Türkiye, uzaktan sağlık ve iş yeri sağlığı alanlarında hizmet veren Platform Sağlık Hizmetleri'nin çoğunluk hissesini satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Yapılan ortak açıklamaya göre, WellPoint Grup şirketlerinden iş yeri ve evde sağlık hizmetleri sunan Platform Sağlık Hizmetleri ve Danışmanlık Organizasyon AŞ'nin çoğunluk hissesinin Bupa Türkiye tarafından satın alımı konusunda anlaşmaya varıldı.

Satın alma işlemi Rekabet Kurumunca gerekli onayın verilmesinin ardından hisse devri yapılarak tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gökhan Gürcan, gerçekleştirilen satın almanın son derece heyecan verici gelişme olduğunu belirtti.

Atılan adımın bireysel ve kurumsal tüm üyelerine hem evde hem iş yerinde hem de çevrim içi olarak istedikleri yerden erişebilecekleri entegre ve kesintisiz bir sağlık deneyimi sunma ve Türkiye sağlık ekosistemine katkı sağlama vizyonlarının önemli bir parçası olduğunun altını çizen Gürcan, şöyle devam etti:

"Bu stratejik satın alım, Rekabet Kurumunca onaylanarak gerçekleşmesi halinde, fiziksel ve dijital sağlık hizmetlerini bir araya getiren 'fijital' olarak adlandırdığımız sağlık modelini benimseyerek, kullanıcılarımızın ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine istedikleri zaman ve diledikleri yerden ulaşabilmelerini mümkün kılacağız. Türkiye genelindeki 3 iş yeri sağlığı kliniği, 14 ofisi ve 68 ilimizdeki iş sağlığı ve uzaktan sağlık hizmeti sağlayabilecek geniş faaliyet alanı, teknolojik altyapısı ve alanlarında uzman hekim kadrosuyla, dünyada entegre sağlık hizmetleri alanındaki uzmanlığımızı Türkiye ile buluşturmak üzere çıktığımız stratejik yolculuğumuzda bize büyük bir güç ve ivme kazandıracak."

Platform Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Turgay, 360 derece iş sağlığı ve güvenliği, uzaktan sağlık, evde bakım ve laboratuvar hizmetlerini bir arada sunan Türkiye'nin alanında uzman şirketi olarak, sağlık alanında uluslararası çapta kendini kanıtlamış bir entegre sağlık hizmetleri devi Bupa Grubu ile ortak bir vizyonda bir araya gelecek olmanın kendileri için çok gurur ve heyecan verici bir gelişme olduğunu aktardı.

Platform Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Turgay, birlikte iş yeri klinik hizmetleri, dijital sağlık hizmetleri, mobil sağlık çözümleri, evde bakım gibi çeşitli alanlarda yer alan sağlık platformlarını tek bir yapı altında birleştirerek, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin geleceğini şekillendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Turgay, "360 derece iş sağlığı ve güvenliği, uzaktan sağlık, evde bakım ve laboratuvar hizmetlerini bir arada sunan Türkiye'nin alanında uzman şirketi olarak, sağlık alanında uluslararası çapta kendini kanıtlamış bir entegre sağlık hizmetleri devi Bupa Grubu ile ortak bir vizyonda bir araya gelecek olmak bizim için çok gurur ve heyecan verici bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

