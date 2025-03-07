Burhaniye Belediyesi ve TÜM BEL-SEN Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Ekonomi

Burhaniye Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) arasında, 2025 yılını kapsayan, çalışanların sosyal ve mali haklar konusunda iyileştirmelerin yapıldığı sözleşme imzalandı.

Burhaniye Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen imza törenine; Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, TÜM BEL-SEN GENEL Başkanı Erdal Bozkurt, TÜM BEL-SEN Balıkesir Şube Başkanı İlker Omay Demiray, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna ve Tamer Midilli, Meclis Başkanvekili Tarık Erdil, Belediye Birim müdürleri, sendika temsilcileri ile personel katıldı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, imzalanan toplu iş sözleşmelerine ilişkin, "Yaşanan çoklu krizlere inat; Burhaniye'de hem çalışma arkadaşlarımızın haklarını koruyacağız hem de tüm hizmetlerimizi aksatmadan gerçekleştireceğiz. Bir çok iyileştirmeyi sağladığımız ve TÜM BEL-SEN ile attığımız imzalar tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Burhaniye'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - BALIKESİR