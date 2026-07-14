Burhaniye'de Bamya Fiyatları Zirveye Çıktı - Son Dakika
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Burhaniye'de Bamya Fiyatları Zirveye Çıktı

Burhaniye\'de Bamya Fiyatları Zirveye Çıktı
14.07.2026 21:36
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Bamya fiyatları 200-300 lira arasında değişirken, üreticiler seviniyor. Verim yüksek.

Burhaniye ilçesinde, bamya fiyatları tavan yaparken, üreticilere kazandırdı. 8 dekar alanda bamya ektiğini kaydeden Mustafa Göksu, kilosunun 200 ile 300 lira arasında değiştiğini söyledi.

Burhaniye'de pazarda bamya fiyatlarının yükselmesi üreticileri sevindirdi. İlçeye bağlı Hisar köyde çiftçilik yaptığını kaydeden 59 yaşındaki Mustafa Göksu, ürünün çok tutulduğunu söyledi. Haftada 4 pazara gittiğini kaydeden Göksu, "Son yıllarda bamya ekiyorum. Bu sene yağışlar da bol oldu. Onun için verim yüksek. Şu anda pazarda kilosunu 200 ile 300 lira arasında satıyoruz. Burhaniye merkez pazarı, Pelitköy sahil pazarı, Bahçelievler pazarı ve Öğretmenler Mahallesi pazarlarına gidiyorum. Bamya sayesinde cebimiz para gördü" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Burhaniye'de Bamya Fiyatları Zirveye Çıktı - Son Dakika

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