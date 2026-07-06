Burhaniye\'de İlk İpek Kozası Hasadı

Burhaniye ilçesinde, İpek Böcekçiliği Projesi kapsamında ilk kozalar hasat edildi. Börezli köyünde Aydın Baydar tarafından yapılan deneme üretimi, alternatif gelir ve kırsal kalkınma için umut oldu.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen İpek Böcekçiliği Projesi kapsamında ilk deneme üretimi başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında Börezli köyünden 48 yaşındaki Aydın Baydar, örnek çiftçi seçilirken verilen eğitim ve teknik desteklerin ardından, 45 günlük yetiştirme sürecini başarıyla tamamlayıp ipek böceklerinden elde ettiği ilk kozaların hasadını yaptı. İlk uygulamada elde edilen başarılı sonuç, ipek böcekçiliğinin bölgede alternatif bir gelir kaynağı olarak yeniden yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kezban Köse, başarılı çiftçi Aydın Baydar'a teşekkür etti. Projenin, katma değerli tarımsal üretimin artırılmasına ve kırsal kalkınmanın desteklenmesine de katkı sağlayacağını kaydeden Aydın Baydar, "İlk defa ipek böceği üretimine başladık. Ürettiğimiz kozalar Bursa'da beğenildi. Bu bir denemeydi. Başarılı olduk. Ancak, çevremizdeki boş alanlara bol bol dut dikmemiz lazım. Bu, köyümüzdeki çok sayıdaki vatandaşa ekmek kapısı olabilir. Bize destek olan yetkililere teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR