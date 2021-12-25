Burhaniye'de ormandaki fıstıkçamları köylüye gelir oldu

Burhaniye ilçesinde, Orman İşletme Şefliğince, ormanlık alanlardaki fıstıkçamlarının kozalakları köylü vatandaşlara satıldı. Burhaniye'de 1990 yılında yaşanan büyük orman yangınının ardından dikilen fıstıkçamları yöre köylülerine gelir oldu.

Burhaniye Orman İşletme Şefliği, ormanlarda bulunan fıstıkçamlarının kozalaklarını kilosu 40 kuruştan satışa çıkardı. Kırsal Kuyumcu Mahallesinde 14 bin 320, Hacıbozlar Mahallesinde 2 bin 686 ve Kırtık Mahallesinde ise 600 kilo kozalak satışı yapıldı. Ormanlarda bulunan zeytin ağaçlarındaki ürününde kilosunun 27 kuruştan satıldığını anlatan Burhaniye Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, "Kuyumcu, Hacıbozlar ve Kırtık Mahallerimizdeki fıstıkçamı kozalakları satıldı. Bu arada Subeylidere, Yaylacık, Karadere ve Avunduk Mahallerimizdeki yaklaşık 11,5 ton zeytin de köylü vatandaşlara satıldı. Yöremizde çam kozalağı ve zeytin hasadına başlandı" dedi. - BALIKESİR