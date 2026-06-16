Burhaniye'de Zeytin Kalitesi İçin Proje - Son Dakika
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Burhaniye'de Zeytin Kalitesi İçin Proje

Burhaniye\'de Zeytin Kalitesi İçin Proje
16.06.2026 14:52
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Burhaniye Ticaret Odası, zeytin duyusal analiz paneli projesi için GMKA desteği aldı.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası tarafından hazırlanan "Kuzey Ege Sofralık Zeytin Duyusal Analiz Paneli ve Panelist Yetiştirme Programı" projesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2026 Yılı Beşeri ve Sosyal Gelişim Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol ve Burhaniye Ticaret Odası Meclis Başkanı Erhan İnam'ın katılımıyla proje sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında Burhaniye Ticaret Odası bünyesinde, Uluslararası Zeytin Konseyi standartlarına uygun Sofralık Zeytin Duyusal Analiz Paneli kurulacak ve sektöre yönelik nitelikli panelistler yetiştirilecek. Böylece Kuzey Ege'de sofralık zeytinlerin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik önemli bir kalite altyapısı oluşturulacak. Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol, projenin bölgenin zeytin sektörüne önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Kalite odaklı çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Bu proje ile hem kurumsal kapasitemizi güçlendirecek hem de Edremit Körfezi zeytinlerinin marka değerinin artırılmasına katkı sağlayacağız. Burhaniye Ticaret Odası olarak, bölgemizin kalkınmasına verdikleri desteklerden dolayı Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyor, projemizin bölgemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Burhaniye'de Zeytin Kalitesi İçin Proje - Son Dakika

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