Bursa 21. Kitap Fuarı Açıldı

Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen Bursa 21. Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesinin desteğiyle organize edilen fuar, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 300'ün üzerinde marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapıyor.
Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın açılışındaki konuşmasında, bu organizasyonla Bursa'nın 21 yıldır Türkiye'nin en önemli kültür etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptığını söyledi.
Ersözlü, fuara girişlerin ücretsiz olacağını belirterek, "Fuarımız her gün 10.00-20.30 saatlerinde açık olacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de özel etkinliklerimiz olacak. Edebiyat dünyasının usta isimlerini fuarımızda ağırlayacağız. İlk günden itibarın fuarımız yoğun ilgi görüyor. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de yayıncılık sektörünün kendi içindeki dinamizmini sürdürmeye devam ettiğini dile getirdi.
Kocatürk, Türkiye'de geçen yıl ilk kez basılıp yayımlanan kitap sayısının 99 bin olduğunu belirterek, "Yıllık toplam basılan kitap sayısı ise 400 milyon. Bu rakamın küçümsenmeyecek bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Bunu nüfusa böldüğümüzde kişi başına ortalama 7 civarı kitap düşüyor. Aslında okuma kültürünün geliştirilmesiyle ilgili hala önümüzde ciddi görevler olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.
Programda, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz da katılımcılara hitap etti.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı.
Edebiyat ve yayıncılık dünyasını Bursa'da bir araya getiren fuar kapsamında panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 100'den fazla kültürel etkinlik gerçekleştirilecek, imza günlerinde 400'den fazla yazar okurlarıyla buluşacak.
Fuarda ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde katılımcı yayınevleri, dernekler ve sivil toplum kuruluşları tarafından "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Kadın Yazar Olmak", "Kadın ve Şiir", "Kadınlar Uyanalım", "Kadın ve Göç Öyküleri" etkinlikleri yapılacak. Geçen ay hayatını kaybeden, 27. İstanbul Kitap Fuarı'nın da "onur yazarı" olan Füruzan, "Füruzan Hep Bizimle" söyleşisiyle edebiyat dünyasının önde gelen isimleri tarafından anılacak.
Bursa 21. Kitap Fuarı, 10 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
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