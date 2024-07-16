Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentsel dönüşüm çalışmalarının içerisinde akademik odaların da bulunduğu bir estetik kurulla sürdürülmesinin doğru olacağını söyledi. - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentsel dönüşüm çalışmalarının içerisinde akademik odaların da bulunduğu bir estetik kurulla sürdürülmesinin doğru olacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentsel dönüşüm çalışmalarının içerisinde akademik odaların da bulunduğu bir estetik kurulla sürdürülmesinin doğru olacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentsel dönüşüm çalışmalarının içerisinde akademik odaların da bulunduğu bir estetik kurulla sürdürülmesinin doğru olacağını söyledi. Başkan Bozbey, 'Bursa'nın her yerinde aynı şekilde uygulanacak bir sistemi getirmek zorundayız. Başka türlü Bursa'yı kurtaramayız. Hızlı hareket etmeliyiz' dedi.

16.07.2024 21:54  Güncelleme: 21:59
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentsel dönüşüm çalışmalarının içerisinde akademik odaların da bulunduğu bir estetik kurulla sürdürülmesinin doğru olacağını söyledi. Başkan Bozbey, "Bursa'nın her yerinde aynı şekilde uygulanacak bir sistemi getirmek zorundayız. Başka türlü Bursa'yı kurtaramayız. Hızlı hareket etmeliyiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin ve önergelerin görüşüldüğü oturumda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, Bursa'nın iki ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele edildiğini dile getirdi. Yenişehir ve İnegöl'de orman yangını çıktığını hatırlatan Başkan Bozbey, Yenişehir'deki yangının büyük olduğunu belirterek söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Bozbey, "Şehirde yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları, Mimarlar Odası'nın, Şehir Plancıları Odası'nın ve İnşaat Mühendisleri Odası'nın da mutlaka içerisinde yer aldığı estetik komisyonu tarafından belirlenmesinin kent adına doğru olacağına inanıyorum. Bu konuda bir karar almalıyız. Zaten odalarla görüşmelerimiz var. Burada en azından önümüzdeki iki ay boyunca gruplardan da arkadaşlarımız olsun. Aynı zamanda bürokrat arkadaşlarımızla birlikte ortak bir karar oluşturalım. Estetik kurulları ortak hareketle kurmalıyız. Bu kentin buna ihtiyacı var. Herkesin bu konudaki fikrini alarak ilçelerde ve Büyükşehir'de estetik kurullarını nasıl oluşturacağımızı belirleyelim. O karar üzerinde mutabık kalarak kentin geleceğine imza atalım" dedi.

"Başka türlü Bursa'yı kurtaramayız"

Kentsel dönüşüm ve estetik yaklaşımı önemsediklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Artık kent estetiği dünyada da uygulanıyor. Ama biz hala bu konuda bir adım daha atamadık. İlgili akademik odaları içerisine katarak ilçe ve Büyükşehir estetik kurullarını oluşturmalıyız. Gruplar, ilgili bürokratlar ve meclis üyeleri bir araya gelerek komisyon hakkında toplantılar yapsınlar. Önümüzdeki Meclis'e net biçimde gelelim. Kent dönüşümle ilgili tüm meclis üyelerinin onay vereceği ve Bursa'nın her yerinde aynı şekilde uygulanacak bir sistemi getirmek zorundayız. Başka türlü Bursa'yı kurtaramayız. Hızlı hareket etmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Dönüşüm alanlarını hızlıca dönüştürmeliyiz. Ama Meclis olarak bir sistemimiz ve anlayışımız olmalı. Bunu da Eylül'e kadar tamamlayıp, kararı verip devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentsel dönüşüm çalışmalarının içerisinde akademik odaların da bulunduğu bir estetik kurulla sürdürülmesinin doğru olacağını söyledi. - Son Dakika

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