Bursa\'da 2025 vergi rekortmenleri açıklandı, kurumlar listesinde Sütaş zirvede

Bursa'da 2025 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla vergi beyan eden mükellefler açıklandı.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 5'inci maddesi ve 561 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca; 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Bursa genelinde en fazla vergi beyan eden ilk 100 mükellef Bursa Defterdarlığı tarafından web sayfasında listelendi.

Buna göre, 2025 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi Bursa Geneli İlk 100 Sıralamasındaki isimler dikkat çekti.

Gelir Vergisi sıralamasında ilk sırada yer alan şampiyon mükellef isminin gizli kalmasını tercih ederken, ikinci sırada 57.216.031,56 liralık tahakkuk eden gelir vergisiyle Şenol Şankaya yer aldı. Listenin 3. sırasındaki isim 52.170.370,17 TL ile Muharrem Yılmaz oldu. 4 ve 5. sıradaki mükellefler isimlerinin gizli kalmasını tercih etti. 6. sırada 40.755.007,88 TL ile Egemen Egemenoğlu, yer aldı. Bursa iş dünyasının önemli simalarından Ömer Kızıl 17, Celal Sönmez 27, Müjdat Sezer 32, Özer Matlı 87, Önder Matlı 100. sırada yer aldı.

Kurumlar Vergisi Bursa Şampiyonu Sütaş oldu

2025 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Bursa Geneli İlk 100 sıralamasına göre listenin ilk sırasındaki şampiyon kurum 1.274.372.361,72 TL ile Sütaş Süt Ürünleri Anonim Şirketi oldu. Listenin ikinci sırasında 735.122.008,85 TL ile Bursalı Otomotiv Devi Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Anonim Şirketi yer aldı. Listenin 3 sırasından 9. sıraya kadar olan şirketler isimlerinin gizli kalmasını tercih ederken 10. sırada 311.164.645,58 TL ile Ermaksan Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 11. sırada 308.714.023,25 TL ile Erbak Uludağ Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi, yer aldı.

Bursa'nın tanınmış firmalarından Keskinoğlu Yumurta Üretim Şatış ve Pazarlama Şirketi 16., Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi 20., Hastavuk Yumurtacı Damızlık Hayvancılık Anonim Şirketi 33., TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi 34. sırada yer aldılar.