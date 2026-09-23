Bursa\'da AR-GE zirvesinde 137 AR-GE merkezi ve doktora talebindeki düşüş ele alındı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirme ve bölgedeki inovasyon ekosistemine yön verme hedefiyle düzenlenen "AR-GE Merkezleri İnovasyon Zirvesi" başladı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki zirvenin açılışında konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitelerin AR-GE merkezleriyle yaptıkları çalışmaların projeye dönüşmesinin önemini anlattı.

Dijital teknolojilerle beraber öğrenme süreçlerinin çok radikal bir biçimde dönüştüğünü belirten Yılmaz, dünyadaki bütün üniversitelerin dijital öğrenme süreçlerinin devreye girmesiyle öğretim üyelerinin ve öğrencilerin konumları ile lisansüstü öğrenci talebindeki radikal değişikliği kara kara düşündüğünü aktardı.

Yılmaz, doktora öğrencisi sayısında çok radikal düşüşler başladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de de hissetmeye başladık. Önce Avrupa'da ve dünyanın tamamında kendini gösterdi, bu. Japonya'da milli güvenlik sorunu olarak bunu tartışıyorlar. Çünkü doktoraya talep, acayip düşmeye başlamış durumda. Belli ki gelmekte olan yeni öğrenme süreçleri, kişilerin konvansiyonel addettikleri bu üniversitenin işleyişi, onun standart lisansın üstüne koyduğunuz eğitim türleriyle alakalı biraz daha mesafeli bir davranışa doğru götürüyor."

Bursa'da 137 AR-GE ve 25 tasarım merkezinin olduğu bilgisini veren Yılmaz, "Bu merkezlerle ilişkimiz iyi ama bize yetmiyor, daha da geliştirmek istiyoruz. Üniversitelerin genel trendi, teknolojiye bağlı olarak hayatın radikal dönüşümünü hesaba katarak, bu ilişkiyi çok daha iç içe hale getirmek istiyoruz. Çok daha iç içe hale getirdiğimizde bundan karşılıklı kazandığımızı biliyoruz. Doğrudan doğruya proje bazlı biçimde aramızdaki ilişkiyi yakınlaştırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Biraz daha gayret etmemiz gerekiyor"

Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2030 strateji belgesinde, gayri safi yurt içi hasıladaki harcama oranının yüzde 2,2'ye artırılması vizyonunun olduğunu dile getirerek, "Bir hedefimiz var bu noktada. Fakat fiili duruma baktığımızda 1,49'dayız. OECD ülkelerine ve diğer başat ülkelere baktığımızda bu oran, yüzde 3-5 segmentinde. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda, Brezilya, Vietnam gibi ülkelerde bu aralık, bizim biraz daha üstümüzde. Bu, aslında bir tehlike işareti değil ama bir potansiyeli de gösteriyor. Biraz daha gayret etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

AR-GE merkezi ve tasarım merkezi sayısını artırma hedeflerinin olduğunu anlatan Bakoğlu, "Bundan daha da önemlisi, AR-GE merkezlerindeki inovatif kabiliyetlerin ülke ötesine geçmesi. Yani projelerin ticarileşme kabiliyetini artırmak, yenilik ve pazar noktasında ve ilgili nitelikli eleman sayısını artırmak. Bunlara kafayı yoruyoruz." ifadesini kullandı.

BUÜ AR-GE Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ile BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kılıç'ın da konuşmalarının ardından, BUÜ AR-GE Koordinatörlüğünün tanıtım sunumu yapıldı.

"Üniversite-Sanayi İşbirliği Değerlendirme Toplantısı" ile devam eden zirve, tematik laboratuvarların ziyaret edilmesiyle sona erecek.